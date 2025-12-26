Потоп удави наше село, превърна го в езеро /ВИДЕО/

Потоп на 24 и 25 декември буквално удави наше село. Всичко е под вода. Населеното място се превърна в езеро, а кметът чака помощ.

Частичното бедствено положение в землището на с. Гелеменово, Община Пазарджик, е в срок от 7 дни, считано от 16:00 часа на 25.12.2025 г. Въвежда се и Плана за защита при бедствия на Община Пазарджик в частта "Наводнения".

В заповедта на кмета се посочва, че заради обилните валежи на 24 декември 25 декември на територията на община Пазарджик, река Телки дере в Гелеменово е преляла над дигата в района на стадиона на селото и сериозно я е компрометирала.

Водата е заляла и имоти и земеделски земи.

Свикан е общински щаб, който да установи броя на засегнатите хора, да се извърши почистване на река Елшишка в участъка на вливане в река Телки дере и да се възстанови компрометирания участък от дигата.

