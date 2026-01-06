Воден апокалипсис на Балканите! Наводнения и жертви

Снеговалежи и обилни дъждове предизвикаха прекъсвания на електрозахранването и наводнения в няколко държави на Балканите. В Босна и Херцеговина една жена е загинала при инцидент, свързан с лошите метеорологични условия.

През уикенда в босненската столица Сараево са паднали близо 40 сантиметра сняг, а жена е починала в болница, след като е била ударена от дърво, рухнало под тежестта на снега.

В съседна Сърбия десетки села останаха без ток вследствие на снеговалежите. Държавната телевизия РТС информира, че в части от западната част на страната е обявено извънредно положение. В Белград обилният сняг през уикенда събори дървета и клони върху паркирани автомобили, а сръбската метеорологична служба предупреди за още по-интензивни валежи в няколко региона в сряда.

Проливните дъждове доведоха до преливане на няколко реки в района на град Мостар в Южна Босна. В източната част на страната властите обявиха извънредно положение в района на Зворник заради повишаващите се нива на река Дрина.

Силни валежи засегнаха и Албания, където бяха евакуирани десетки домове, както и Косово и Черна гора.

