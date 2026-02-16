Кметът на Велинград застраши живота на хиляди (Видео и снимки)

Грижата за хората е дълг на всеки кмет. Но когато на хоризонта са избори, партийният интерес взема връх над обществения, притъпява дори чисто човешкото чувство за състрадание и помощ.

Кметът на Велинград Костадин Коев застраши живота на хиляди хора от околните села в общината и от Сърница. Заради проливните дъждове пътят Велинград - Сърница е под вода. Река Чепинска излезе от коритото си и заля трасето. Линейки и пожарни не могат да стигнат до Сърница. Близкото село Медени поляни и велинградските села Рохлева, Бутрева и Чолакова са на косъм - застрашени от откъсване от света.

Съществува обходен път през Доспат и Батак, но то й е в толкова лошо състояние, че използването му е истински филм на ужасите. За да се реши проблемът трябва спешна намеса на Басейнова дирекция, която да отводни коритото на реката и на АПИ, която да направи връзка с фирмата изпълнител за почистването на наводнения път. Но кметът на Велинград отказва да обяви частично бедствено положение и така спира задействането на държавните процедури.

Кошмарът за хилядите жители в района започва на 3 февруари, когато са първите проливни дъждове. Реката излиза от коритото си. Пътят е под вода. Потопът задейства срутище, което засипва пътя с камъни, пръст и клони и прави трасето непроходимо.

Кметът на Сърница Неби Бозов сигнализира институциите. Прави го отново и в петък. Той бие аларма, че пораженията са толкова големи, че ако реката залее пътя още веднъж или два пъти, той ще стане напълно неизползваем.

Заради отказа на Костадин Коев да обяви частично бедствено положение областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова не дава предписания за почистване на речното корито.

Единствено АПИ откликва веднага на бедствието и се свързва с фирмата, която поддържа пътя, за да започне назабавното му отводняване.

Пълна подкрепа за хората от Сърница и околните села даде само лидерът на ДПС Делян Пеевски. Зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Ново начало Искра Михайлова заедно с депутатите Хамид Хамид и Фатима Ялдъз отидоха на място, за да уверят хората, че ще вземат всички мерки за решаване на проблема.

Те заедно с кмета на Сърница Неби Бозов посетиха проблемния участък от пътя, където депутатите се запознаха със сложността на ситуацията и необходимите мерки, които трябва да се предприемат за почистване и възстановяване на коритото на реката и пътната настилка.

На място бяха представители на фирмата, натоварена с осъществяването на аварийните дейности от АПИ.

Получихме тяхното уверение, че ще започнат незабавно почистване на пътното платно от наносите с кал, дървета и клони, както и разчистването на скалната маса. Ще извършат и допълнително обследване на пътното плато и съоръженията към него (водостоци, подпорни стени, мантинели) за налични разрушения или компрометиране с цел своевременното им възстановяване. Ще следим за изпълнението и резултатите, написа Бозов във Фейсбук.

Междувременно тунелът, отвеждащ водите на река Чепинска към яз. Батак, е почистен и водите вече са в коритото на реката.

Въпреки, че проблемната отсечка е на територията на Община Велинград, представители от тяхна страна нямаше на място. Кметът нехае за проблемите на хората.

Затова в 15:00 часа днес жителите на Сърница излязоха на мирен протест с искания за незабавни действия от държавните и общинските органи, и пускането на пътната отсечка за преминаване.

Своите тревоги изразиха специалистите от филиала на спешната медицинска помощ, представители на бизнеса и гражданите. Те са в ужас, че за неопределен период от време ще трябва да използват обходния маршрут през Доспат-Батак, който поради лошото състояние на пътната отсечка увеличава значително времето за придвижване. Това ни коства освен време, значителни допълнителни финансови ресурси, затруднения, а при спешни случай – и живота на хората, написа още Бозов.

Гражданите получиха уверения от г-жа Михайлова, че председателят на ДПС-Ново начало г-н Делян Пеевски е лично ангажиран и оказва своето съдействие за предприемане на всички възможни мерки от централната власт, за да бъде проблемът разрешен в най-кратки срокове. Тя и колегите й г-н Хамид и г-жа Ялдъз поддържат връзка с институциите на местно ниво и ще следят за свършеното. Искра Михайлова апелира също така за граждански контрол върху действията на институциите.

Превърнахме се в древно племе, което всяко лято се моли да има дъжд заради сушата, а всяка зима – да няма нито капка, защото следват опустошителни наводнения, при които един кмет и един областен управител не искат да си свършат работата, коментираха хората.

Най-страшното е, че прогнозата за времето и утре сочи проливни дъждове в цялата страна. Страховете на хората са свързани с факта, че може да се повтори бедствието от 5 август 2005 г., когато река Чепинска наводни опустошително и Велинград. Пътят Велинград – Сърница бе откъснат с години и не можеше да се възстанови.

Ще допуснат ли кметът Коев и губернаторът Кайтазова трагедията да се повтори?

