ДПС си изпълни обещанието! Кметът на Сърница с добра новина
Пътят Сърница-Велинград ще бъде разчистен окончателно до дни, обеща градоначалникът Неби Бозов
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Пътят Сърница-Велинград ще бъде разчистен окончателно до дни, обеща градоначалникът Неби Бозов
Костадин Коев отказва на обяви бедствено положение, саботира процедурите по отводняването на пътя Велинград Сърница
Развитието на българските общини и превръщането им в атрактивни и желани места за живеене е една от основните политики на ДПС-Ново начало, каза кметът...
Кметът Неби Бозов благодари на лидера на ДПС- Ново начало
Радослав Ревански стана зам.-председател на НСОРБ, Неби Бозов оглави контролния съвет
ДПС отпразнува победата на местните избори в Сърница с пищна заря. Снощи стана ясно, че Неби Бозов е новия кмет на града. Много от хората в най-млада...
Кандидатите на ГЕРБ и ДПС се изправят в решаващата битка за кмет в неделя Мустафа Аликанов и Неби Бозов са татковци на момчета, жените им въртят бизн...