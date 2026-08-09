България се превръща в глобален термален център

На 15 и 16 октомври 2026 г. България ще бъде домакин на мащабния международен бизнес форум „Минало, настояще и бъдеще на минералните води в България“. Събитието ще събере на едно място водещи български и международни експерти, общини с термални ресурси, представители на бутилиращата индустрия и инвеститори от цял свят, за да начертаят нова стратегия за развитие на този стратегически природен ресурс.

Как форумът ще промотира българските минерални води

Двудневната програма е структурирана като цялостна платформа за комерсиализация и глобално позициониране на българското „течно злато“. Промотирането ще се осъществи чрез три основни направления, като първото от тях включва експертни панели и специализирани B2B срещи за обмяна на опит с международни организации от Европа и презентиране на свободните за концесия находища пред чуждестранни делегации. Паралелно с това ще бъдат организирани интерактивни дегустационни зони, където присъстващите ще могат да се запознаят директно с различните марки и уникални типове води, бутилирани у нас. Не на последно място, форумът ще включва научни презентации, които ще докажат терапевтичния и трапезен потенциал на българските извори чрез сертифицирани лабораторни анализи и медицински проучвания.

Качества и възможности на нашите води

България заема едно от първите места в света по разнообразие и изобилие на хидротермални ресурси. Форумът ще представи в детайли уникалните характеристики на нашите води, които започват с техния дълбочинен произход от стотици метри под земята, гарантиращ абсолютна микробиологична чистота и защита от повърхностни замърсявания. Огромно предимство е ниската и уникална минерализация на по-голямата част от находищата у нас, което прави водата изключително лека, приятна на вкус и подходяща за всекидневна консумация. Събитието ще обърне внимание и на впечатляващото температурно разнообразие от студени до хипертермални извори, откриващи огромни възможности за геотермална енергия. Специфичните лечебни и балнеологични свойства, дължащи се на елементи като флуор и силициева киселина, допълнително утвърждават страната ни като дестинация за успешно лечение на множество заболявания.

Модернизация и устойчивост

Специален акцент във форума ще бъде поставен върху индустриалния сектор за бутилиране, където водещи технологични компании ще представят ключови иновации. Акцентът ще падне върху внедряването на екологични опаковки и преминаването към изцяло рециклируеми материали и олекотени стъклени амбалажи в унисон със зелените стандарти на Европейския съюз. В допълнение ще бъдат демонстрирани съвременни системи за автоматизация на производството, които позволяват дигитално следене на дебита и качеството на водата в реално време, осигурявайки максимална ефективност без изтощаване на природния ресурс.

Мост към Близкия Изток: Нови възможности за инвестиране в Дубай

Най-интригуващата и стратегическа част от форума ще бъде специализираният панел за инвестиции и износ към Дубай и Обединените арабски емирства. Поради сухия климат и липсата на собствени сладководни източници, пазарът в Близкия Изток изпитва огромно и постоянно търсене на премиум трапезни и минерални води.

Форумът ще предостави готови бизнес модели за привличане на арабски капитали за изграждане на модерни бутилиращи мощности в България. Предприемачите ще открият директни експортни коридори чрез възможности за договаряне с дистрибутори от Дубай за позициониране на български брандове в луксозния хотелски и ресторантски сектор в Персийския залив. Важна част от тази секция ще бъде и официалното представяне на държавни и общински находища, които в момента търсят своите дългосрочни стратегически инвеститори чрез концесии.

Събитието през октомври 2026 г. обещава да даде мощен тласък на икономиката, превръщайки природното богатство на България в печеливш глобален бранд.

