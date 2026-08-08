Пресъхналият Дунав разкри уникално Чудо. Легендарен мост излезе на бял свят

Легендарният Константинов мост - инженерното чудо на 4 век, излезе на бял свят и вече може да бъде видян. Ниското ниво на Дунав разкри останките от първия в историята мост над реката, който се намира край античния град Улпия Ескус, днес при село Гиген. Постаментите на съоръжението са заснети и документирани от екип на Регионалния исторически музей в Плевен.

Спадът на речното ниво улеснява проучванията, които при обичайни условия са силно ограничени. Археолозите могат да документират по-прецизно видимите основи, да проследят трасето на моста и да установят конструктивни елементи, които досега са били недостъпни.

"При сегашното ниско ниво тези части от основите отново се показаха близо до водната повърхност и ясно очертават линията, по която е минавал мостът", обясни археологът Павел Попов от Регионалния исторически музей в Плевен.

Съоръжението е било дълго над два километра

Константиновият мост е построен по заповед на император Константин Велики и според историческите данни е открит на 5 юли 328 г. Той е свързвал римския град Улпия Ескус с намиращия се на днешна румънска територия Сукидава.

С дължина над два километра той се смята за най-дългия мост, изграждан над Дунав през Античността, както и за едно от най-впечатляващите инженерни съоръжения на Римската империя.

Мостът е бил широк между 5 и 6 метра, което е позволявало на две колесници да се разминават. Постаментите са били разположени на около 30 метра един от друг, а върху каменните основи е имало дървена конструкция.

"Голяма част от постаментите в момента са в румънския бряг, понеже коритото на реката се е променяло. Древният бряг преди около 1700 години вероятно е бил с близо 400 метра по на север", обясни Попов, цитиран от БНТ.

В Регионалния исторически музей в Плевен е изложено умалено илюстративно копие на моста.

Просъществувал е едва около четири десетилетия

Въпреки мащабите си мостът е съществувал сравнително кратко. Смята се, че е разрушен около 367 г., макар че съществуват и хипотези за по-ранното му унищожаване.

Друга хипотеза свързва разрушаването с необходимостта римляните да предотвратят използването на съоръжението от вражески племена.

"Най-вероятно самите римляни са си демонтирали моста, за да предотвратят нахлуването на тези варвари в територията на империята", посочи археологът.

Нови възможности за археолозите

Мостът е известен на учените отдавна, но новите разкрития могат да внесат повече яснота за начина на изграждане на съоръжението и промените в речното корито.

Археолозите могат да съпоставят видимите сега останки с данните от предишни проучвания и да изследват промените в речното корито през последните близо 1700 години.

Останките предизвикват голям интерес сред специалистите, но археолозите се надяват подобни ниски водни нива да не се превръщат в често явление.