Чудесата на България

Археолози откриха нови ценни находки край Русокастро

Археолозите предполагат, че районът около новооткритата средновековна кула е бил сцена на интензивни бойни действия

Археолози откриха нови ценни находки край Русокастро
06 авг 26 | 10:55
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Фатме Мустафова

Нови ценни находки разкриват историята на средновековния град Русокастро. В разгара на археологическия сезон екипът на Регионалния исторически музей – Бургас откри две неизвестни досега кули при югозападната крепостна стена на крепостта, съобщиха от музея.

Едната от новооткритите структури е ранновизантийска правоъгълна кула, която впоследствие е била демонтирана през Средновековието. Втората представлява плътна U-образна кула, изградена през втората четвърт на XIII век. Тя е охранявала малък вход към крепостта – потерна, който досега не е бил известен на изследователите.

Археолозите предполагат, че районът около новооткритата средновековна кула е бил сцена на интензивни бойни действия. Доказателство за това са откритите непосредствено до нея, от вътрешната страна на крепостната стена, 18 железни накрайника на стрели, сред които и върхове за арбалет.

находка

Находките са разположени на площ от едва няколко квадратни метра и са открити в пласт от пепел, който през XIV век е бил покрит с насип от камъни и пръст. Част от стрелите са със свити върхове на остриетата – знак, че са се ударили в твърда повърхност, най-вероятно в каменната крепостна стена.

Средновековният град Русокастро е сред археологическите обекти с целево държавно финансиране за развитие на културния туризъм. Проучванията се подкрепят ежегодно и от Община Камено, като се реализират от екипа на Регионалния исторически музей – Бургас.

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Автор Фатме Мустафова

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