Неочаквано откритие зарадва родните археолози
Разкопките на Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и Община Камено
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Разкопките на Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и Община Камено
Това е четвъртото подобно откритие за близо 20 години разкопки на този обект
Археолозите предполагат, че районът около новооткритата средновековна кула е бил сцена на интензивни бойни действия
Община Камено става част от стратегическата визия на Министерството на туризма за Южното Черноморие
Тук на 18 юли 1332 г. българската армия нанася съкрушителен удар над византийците
Обявиха парите за разкопки
Подобни монети, известни и като "торнезета", се откриват в Южна Тракия и Родопите
Археолози попаднали на ценната находка при разкопките на укрепеният проход с кула-кладенец
Това е поредният инцидент
Откриха царския символ на Калоян върху керамичен съд
68 са с положителни тестове за коронавирус
Статуетката представлява кон в ход напред и е от Римската епоха
Скелетите в некропола вероятно са били на кумани и алани Средновековната крепост Русокастрон се намира на 30 км от Бургас в покрайнините на днешното...
Тайнствени исполини, високи по 2 метра, са живели в средновековната крепост Русокастрон, която се намира край бургаското село Русокастро. Кои са били...
Скелети на гиганти са открити в българската крепост Русокастро, съобщава Дарик Радио. Според историческите източници на 18 юли 1331 г. там се състояла...