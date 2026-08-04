Изненада! Неочаквана находка на 3000 години край Русе

Около 3000-годишна конска челюст, открита в река Дунав край Русе, е постъпила в Регионалния исторически музей в града, съобщиха от музея. Находката представлява долна дясна челюст на кон, определена от специалистите като субфосил – вкаменелост, при която процесът на фосилизация все още е в начален етап.

Находката е открита в река Дунав в района на сградата на Морска администрация – Русе от Камен Иванов, служител в институцията.

Преди да се обърнат към музея, той и негови колеги потърсили информация с помощта на изкуствен интелект, който предположил, че костта може да принадлежи на бизон или зубър. Заради неотдавнашното откриване на мамутски кости в Дунав те решили да потърсят мнението на специалистите от Регионалния исторически музей, където впоследствие предали находката.

Според експертите конят е живял в началото на Желязната епоха, когато населението по днешните български земи вече е известно като гети или траки.

От музея посочват, че по същото време на хълма над Морска администрация, където днес се намира античната крепост Сексагинта Приста, е съществувало тракийско светилище, в което са извършвани множество жертвоприношения.

Една от хипотезите на специалистите е, че конската кост е попаднала в Дунав вследствие на периодични свлачищни процеси и промени в структурата на хълма през вековете.

Находката предстои да бъде проучена и съхранена във фонда на Регионалния исторически музей в Русе.