Нова находка пренарежда историята на скалния град Перперикон

Перперикон разкри поредната си забележителна тайна. В Свещената зона на скалния град археолозите откриха монументален погребален мемориал с мавзолей на богат гражданин от късноримската епоха. Находката е единайсетата подобна каменна гробница в огромния представителен комплекс, оформен през III-V век край главния път към укрепената част на древния град. Новината съобщи ръководителят на проучванията проф. Николай Овчаров.

Каменен кръг край Храма на Слънцето

Мавзолеят е разкрит напълно през юли 2026 г. и има план на идеална ротонда. Кръглата постройка е оформена с масивен двулицев зид с дебелина 70 сантиметра, изграден от отлично издялани каменни блокове.

Външният диаметър достига 7,8 метра. Във вътрешността се е влизало през широк вход от изток, където археолозите са открили прецизно изработен каменен праг за двукрила врата.

След приемането на християнството входът е бил зазидан. Самият мавзолей се намира само на няколко метра от уникалния Храм на Слънцето, открит през миналия археологически сезон.

Според проф. Овчаров няма съмнение, че съоръжението е част от грандиозния погребален комплекс в Южния квартал на късноантичния Перперикон. Именно там през последните години се разкриват монументални храмове и мавзолеи на най-богатите жители на древния град.

Мавзолеят преживял три различни епохи

Историята на постройката не приключила с погребението на нейния собственик. През V век първите християни превърнали стария мавзолей в склад за големи керамични делви - питоси.

В началото на XIII век съоръжението вече било отдавна забравено. Селяни, търсещи спасение от бушуващите войни край мощните крепостни стени на средновековния Перперикон, разглобили част от рухналите му зидове.

С камъните от някогашния пищен мавзолей те набързо построили скромни жилища, които били обитавани през първите десетилетия на XIII век. Така мястото, създадено като вечен дом на богат античен гражданин, се превърнало векове по-късно в убежище за хора, бягащи от войната.

Археолозите са открили следи и от трите периода. Сред находките има монети на късноримски и ранновизантийски императори, множество фрагменти от глинени делви, средновековна керамика и различни железни предмети.

Предстои ново слизане в тайните на некропола

Проучванията в Свещената зона продължават. През следващите седмици екипът ще търси точната връзка между новооткритата ротонда и останалите части на огромния некропол.

Особено важен е големият скален гроб, известен от по-ранни проучвания и разположен непосредствено до мавзолея. Археолозите трябва да установят дали двете съоръжения са били част от общ мемориален ансамбъл и какво място е заемал погребаният човек в обществото на късноантичния Перперикон.

Новата находка затвърждава представата за Перперикон не само като могъщ религиозен и укрепен център, но и като град на богати и влиятелни жители, които са изграждали внушителни паметници дори за живота след смъртта.