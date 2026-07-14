Сензационно арехологическо откритие! Това се случва за първи път

Археолози за първи път успяха да разчетат пълното име на астроном и математик от цивилизацията на маите, известен като „Лисица с бяла гръд", предаде АФП, позовавайки се на Министерството на културата на Гватемала.

Експертите са дешифрирали древни символи по стените в археологическия комплекс Сан Бартоло-Ксултун – руини на границата с Мексико, датиращи от периода между 400 г. пр.Хр. и 900 г. сл.Хр.

Там изследователите са открили „пълна математическа и астрономическа формула". Неин автор е ученият Сак Тан Ваакс. Името му може да се преведе на испански като „Зоро де Печо Бланко" или „Лисица с бяла гръд" на български, обясни на пресконференция министърът на културата Луис Мендес, пише БТА.

По думите му към момента това е единственото подобно постижение, приписвано на конкретен математик от класическата епоха на маите. Този период обхваща времето от 250 г. до 900 г. след Христа и бележи разцвета на мезоамериканската цивилизация. Луис Мендес добави, че формулата е част от надписи, открити през 2010 г. в постройка, която вероятно е била дом на представители на „таадж" – елита на маите.

„Разчитането стана възможно благодарение на епиграфски анализ на повече от 50 математически и астрономически микротекста, изписани върху стената", посочват от министерството. Общо са преведени 11 символа.

„Фактът, че тези глифове са се появили в контекст, в който изкуството се преплита с науката, математиката и астрономията, и всичко това – с всекидневието, също заслужава да бъде отбелязан", допълни министър Мендес.

Цивилизацията на маите започва своя упадък след 900 г., с което се поставя началото на нейния посткласически период. Тя претърпява окончателния си крах с пристигането на испанците в началото на XVI век.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com