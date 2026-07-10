Сензационни открития на Калиакра: Каменна икона с Христос и други съкровища

Поредица от впечатляващи археологически находки бяха открити при подновените разкопки на нос Калиакра, съобщиха от Archaeologia Bulgarica. Сред тях са каменна икона с изображения на Иисус Христос и Света Богородица, кръст енколпион (мощехранителница), личен кръст-медальон, както и бронзов съд, за който се предполага, че е служил като кандило.

Археолозите, ръководени от доц. д-р Бони Петрунова от Националния исторически музей, са разпознали в единия от кръстовете половинка от енколпион – реликварий за съхранение на свети мощи.

Особен интерес предизвиква каменната икона. Според първоначалния анализ върху нея са представени поне две библейски сцени – Страшният съд и Благовещението. Трети фрагмент с изображение на лодка вероятно е свързан със Св. Николай Чудотворец, покровител на моряците.

Енколпионът също впечатлява с богатата си украса. В центъра е изобразено Разпятието на Христос, на горното рамо е Св. Николай Чудотворец, а от двете страни са представени Света Богородица и Св. Йоан Кръстител.

Всички находки са открити в района на църква №1 на Калиакра. Именно там през миналата година археолозите откриха и две евлогии – малки ампули с изображения на светци, използвани за съхранение на свето миро.

Според д-р Филип Петрунов от Националния археологически институт с музей при БАН всички тези предмети вероятно произхождат от монашеска обител от XIV век, съществувала през периода, когато Калиакра е столица на Добруджанското деспотство при управлението на деспот Добротица.

Новите открития допълват представата за Калиакра като не само военен и политически център, но и важно духовно средище през късното Средновековие.

Част от находките ще бъдат показани пред публика през август в рамките на пътуващата изложба „Реликвите на Калиакра“, която ще гостува в Археологическия музей във Варна.

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