Сензационното откритие в Хераклея Синтика пренаписва историята ни

Ново интригуващо откритие от археологическите разкопки на античния форум в Хераклея Синтика е на път изцяло да промени представите за най-ранните периоди от съществуването на обекта. По време на редовните проучвания на терена специалистите попаднаха на ценен торс от малка вотивна фигурка, изобразяваща митичния герой Херакъл. Находката е разкрита от научния екип, ръководен от професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

Свидетелство за непознат досега по-ранен храм

Въпреки своите сравнително скромни размери, намерената статуетка притежава огромна научна и историческа стойност за родната археология. Според първоначалния анализ на професор Вагалински, този артефакт служи като поредното сигурно доказателство, че на мястото е съществувал още по-ранен храм, който изцяло предхожда известния и проучван до момента култов комплекс в античния град. Самият ръководител на разкопките не скри силното си вълнение още по време на първия видеозапис на откритието директно на терена.

Към настоящия момент специалистите остават изключително предпазливи по отношение на определянето на съвсем точната датировка на фигурата. Предварителните теренни анализи обаче категорично сочат, че малкият торс вероятно е синхронен с разкритите в непосредствена съседство архитектурни структури, които се датират от трети до втори век преди Новата ера.

Новооткритият паметник сериозно обогатява натрупаната досега научна поредица от материални свидетелства за изключително силно изразения култ към Херакъл в едноименния древен град край Рупите. Археологическото лято се очертава като изключително благодатно, тъй като само броени дни преди това откритие същият изследователски екип извади от земята друг важен писмен паметник. Тогава учените се натъкнаха на фрагмент от голяма каменна чаша с ясно гравиран надпис, в който изрично се споменава името на Херакъл Кинагид, известен в митологията като Ловеца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com