Августовските пенсии потеглят към хората

От днес, 7 август, започва изплащането на августовските пенсии чрез пощенските станции, съобщиха от Националния осигурителен институт. Пенсионерите ще могат да получат средствата си до 20 август, четвъртък.

Плащанията ще се извършват по предварително изготвен график, който трябва да бъде обявен във всяка пощенска станция. По банковите сметки сумите ще бъдат преведени още днес.

Точният ден за получаване на пенсията в брой зависи от разписанието на съответната пощенска станция. НОИ актуализира всеки месец своя календар на плащанията, в който са посочени датите за пенсии и останалите обезщетения.

Следващото по-голямо плащане по августовския календар е насрочено за 17 август, когато ще бъдат преведени обезщетенията за безработица. Обезщетенията за бременност, раждане, отглеждане и осиновяване на дете за предходния месец вече бяха изплатени на 4 август.