Военнослужещи ще участват в проявите за Деня на Независимостта

Представителни формирования от Въоръжените сили ще участват в тържествените церемонии, с които в цялата страна ще бъде чествана 118-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.

Център на националните тържества по традиция е град Велико Търново, където в официалните прояви на 22 септември ще се включат представителни части от Националния военен университет „В. Левски“. В 9.00 часа в двора на църквата „Св. 40 мъченици“ ще бъде извършен водосвет и поръсване на бойното знаме на НВУ и знамената държавни и общински институции.

В 10.30 ч. в архитектурно-музейния резерват „Царевец“ ще се състои военен ритуал за издигане на националното знаме на Република България, след което ще бъдат положени венци и цветя пред Пирамидата на Независимостта.

Представителният ансамбъл на Въоръжените сили ще изнесе празничен концерт пред сградата на Община Велико Търново от 13.30 ч. Тържествената проверка в чест на Независимостта ще започне в 19.30 ч. на площад „Цар Асен I“. Малко преди началото присъстващите ще могат да наблюдават изпълнение на строеви хватки с оръжие от представителна част на НВУ.

В София официалната церемония ще започне в 11.00 ч. пред Паметника на Независимостта на площад „Александър I” с участието на Националната гвардейска част. Тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на Администрацията на президента ще се състои в 12.00ч.

Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия са съорганизатори на тържественото честване на Независимостта във Варна. То ще започне на 22 септември в 10.00 ч. на площад „Независимост“.

В Бургас военнослужещи от ВМС, ВВС и КЛП ще участват в тържествените прояви, които започват в 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков“. В 11.00 ч пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще се състои ритуал по полагане на венци и цветя.

На 22 септември военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествените ритуали във Велико Търново Ст. Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Благоевград, Враца, Сандански, Свищов, Шумен, Сливен, Русе, Г. Оряховица, Елин Пелин.

Военнослужещи от ВВС ще участват в празничния ритуал в Ямбол.