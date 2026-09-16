Американска военна техника тръгва по нашите пътища. Какво се случва

Американски военнослужещи и военна техника ще преминават по републиканската пътна мрежа и железопътната инфраструктура на България до 25 септември 2026 г.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Придвижването ще се извършва в рамките на предварително планирани дейности на въоръжените сили на САЩ. Военният транспорт ще използва както пътната, така и железопътната инфраструктура на страната.

От Министерството на отбраната не посочват допълнителни подробности за конкретните маршрути и броя на военнослужещите и техниката.