Няма военни мисии от български летища, министър даде категоричен отговор

От български граждански и военни летища в момента не се извършват операции срещу Иран или в който и да е друг военен конфликт. Това заяви категорично министърът на транспорта Георги Пеев, с което отговори на продължаващите въпроси около присъствието на американски и съюзнически военни самолети у нас. Темата остава чувствителна след напрежението от последните месеци около американските машини в София и авиобаза „Безмер“, както и след предупрежденията от Техеран към България.

Няма самолети, които участват във военни операции

„Няма военни самолети - било то на Съединените американски щати, било на други съюзни държави, на граждански летища, включително и на военни в момента, които да участват в някакви военни операции. Нито в Иран, нито в който и да е друг конфликт“, заяви Пеев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Министърът направи ясно разграничение между присъствието на военен самолет на дадено летище и участието му в бойна мисия. Когато военни машини използват гражданско летище, те летят по общите авиационни правила и се ръководят от гражданските органи за управление на въздушното движение. По думите на Пеев самият факт, че самолетът е военен, не означава автоматично, че изпълнява бойна задача.

След напрежението около „Безмер“

Уверенията идват на фона на сериозния обществен и дипломатически спор през лятото. През юли Иран предупреди България заради решението американски самолети-цистерни да бъдат разположени в авиобаза „Безмер“. Българското правителство тогава заяви, че от територията на страната няма да се водят бойни действия в Близкия изток и че непосредствен риск за националната сигурност няма.

Американските самолети напуснаха „Безмер“ на 21 август. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви тогава, че по време на престоя им не са извършвани полети към зоната на конфликта в Персийския залив. Въпреки това Техеран впоследствие отказа да промени позицията си и продължи да твърди, че България е участвала в акт на агресия.

Военният самолет не означава непременно военна мисия

Пеев посочи, че в огромна част от времето военната авиация изпълнява задачи, които нямат бойна цел - транспорт, логистика, подготовка, хуманитарни операции или спасяване на хора. Като пример той даде българските военнотранспортни самолети „Спартан“, използвани при донорски ситуации и други спешни мисии.

„Военните самолети в 90 процента най-вероятно от времето си изпълняват полети не за военни цели“, каза транспортният министър. Според него кацането им на граждански летища само по себе си не създава риск и носи приходи за летищните оператори и държавата.

Подобен случай имаше и на 1 септември, когато два американски военни самолета кацнаха временно на летище „Васил Левски“ в София. Министерството на отбраната тогава обясни, че машините са у нас по годишно дипломатическо разрешение, а няколко часа по-късно те напуснаха страната.

Следващият голям въпрос са дроновете

Пеев обаче даде знак, че държавата не подценява променящата се среда за сигурност. Според него българските летища имат ясни процедури за действие при проникване на дронове в забранени зони, но технологичните възможности трябва да бъдат надградени.

Транспортният министър смята, че България трябва да инвестира в съвременни антидрон системи с много по-широки възможности за откриване и противодействие. Темата става все по-важна за гражданската авиация, тъй като дори малък безпилотен апарат около пистата може да доведе до прекъсване на полети и сериозен риск за самолетите.

Бургас трябва да посрещне Европа през 2027 г.

Пеев коментира и подготовката на летище Бургас за „Евровизия 2027“, която ще се проведе в града през май. Според него летището разполага с достатъчен капацитет и може да обслужи дори два пъти по-голям поток от очаквания за музикалния конкурс. Бургас беше избран през август за домакин на 71-вото издание на „Евровизия“, чийто финал е насрочен за 15 май 2027 г.

Министърът припомни, че в силните години преди пандемията летище Бургас през лятото е обслужвало дори повече полети от софийското. В момента се модернизират пистата и системите за управление на въздушното движение, а предстои работна среща с кмета на Бургас за цялостната транспортна организация около събитието.

Турция може да помогне с логистиката

Подготовката няма да се ограничи само до самото летище. Пеев съобщи, че вече са водени разговори с турския транспортен министър за възможна логистична подкрепа, ако огромният интерес към конкурса създаде необходимост от допълнителен транспортен капацитет.

Така посланието на транспортния министър беше двойно. От една страна, той категорично отхвърли опасенията, че в момента България се използва като площадка за военни операции срещу Иран. От друга, даде знак, че сигурността на летищата вече изисква нов тип защита - не само традиционна охрана, а модерни системи срещу дронове и много по-добра технологична готовност.