Министерство нанася удар по черния пазар за кръводарители
Пациентите не са длъжни да търсят дарители преди операция, а практиката от години отваря врата за платени посредници
Следете всички новини, анализи и коментари за Операции. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пациентите не са длъжни да търсят дарители преди операция, а практиката от години отваря врата за платени посредници
Ски легендата претърпя няколко операции, но отказва да се предаде
Казва, че никога не е отричала плазтичната хирургия
Руските разузнавателни служби успяха да се съвземат и сега наблюдаваме все повече операции
Осъществяват се в условия на гравитация
Стремежът към красотата крие своите рискове
Според Мими Виткова здравноосигурителната вноска трябва да се увеличи
18-годишното момче пострада много тежко при катастрофата край Панчарево
Специални операции на разузнаването или нови данни за извънземни?
Плановите да не се спират при нова вълна на вируса
Тя е на директора на РЗИ-София д-р Данчо Пенчев.
Разкрасителните процедури не винаги дават желаните резултати
Аржентинецът напуска мексиканския Дорадос
Собственичката й смятала, че е уродлива
Демонстрацията на д-р Рьотингер е била наблюдавана „на живо“ чрез видеовръзка от около 20 ортопеди от цялата страна
Гимнастичката Цветелина Стоянова в добро състояние, след като отново е била оперирана, съобщиха от Института по спешна медицинска помощ „Н.И. Пирогов"...
След 35 г. забременяването е доста по-трудно, казва доц. Иван Костов Зачестяват ли гинекологичните заболявания през лятото и какви са иновативните ме...
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с директора на Европол Роб Уейнрайт, в който двамата обсъдиха последните операции за п...
"Състоянието на Димитър Желязков е тежко, той излезе от операционната преди половин час. Имаме масивно кръвотечение в областта на нараняванията. За мо...
За цялата 2015 г. от МВР са заловили едва 49,42 г кокаин на територията на страната. Това признание направи вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Б...