Най-после добра новина за голямата Линдзи Вон

Американската ски звезда Линдзи Вон обяви, че последната операция на счупения й ляв крак е преминала успешно и вече ще може да се прибере в САЩ. 41-годишната шампионка се възстановяваше в болница в Тревизо, след като претърпя тежко падане по време на олимпийското спускане.

Вон катастрофира едва 13 секунди след старта на надпреварата миналата неделя. Тя бе изведена от пистата с хеликоптер и в следващите дни претърпя няколко хирургични интервенции. Само девет дни преди това тя беше скъсала предна кръстна връзка на същия крак при друг инцидент - пореден тежък удар в кариера, белязана от травми и завръщания.

В емоционално послание в Инстаграм Вон се обърна към феновете си: „Чета много съобщения и коментари, в които се казва, че случилото се с мен ви натъжава. Моля ви, не тъгувайте. Съпричастност, любов и подкрепа приемам с отворено сърце, но моля, не тъга или съчувствие. Надявам се това да ви даде сили да продължите да се борите, защото това е, което правя, и това е, което ще продължа да правя. Винаги.“

Баща й Алън Килдоу заяви пред Асошиейтед прес, че ако зависи от него, дъщеря му повече няма да се състезава. Самата Вон обаче завърши посланието си с категорична заявка, че не мисли за отказване: „Все още очаквам с нетърпение момента, в който ще мога отново да застана на върха на планината. И ще го направя.“

