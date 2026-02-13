Олимпийски ден за България - шестима на старт

България ще има сериозно присъствие в състезателната програма на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина днес. Шестима родни спортисти ще застанат на старт в различни дисциплини, а вниманието е насочено към ски-бягането и биатлона. Денят обещава динамика и напрежение по трасетата в Италия.

В Тезеро първи ще се включат ски-бегачите Даниел Пешков и Марио Матиканов, които ще стартират в интервалния старт на 10 километра свободен стил. Надпреварата започва в 12:45 часа и ще противопостави елита на дисциплината.

По-късно, след 15:00 часа, в спринта на 10 километра в Антхолц-Антерселва ще се включат биатлонистите Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов. Българският квартет ще се изправи срещу сериозна конкуренция в една от най-атрактивните дисциплини в програмата.

Вечерта вниманието ще бъде насочено и към Владимир Зографски, който ще проведе втората си официална тренировка на голямата шанца в Предацо след 19:30 часа. Същинската надпревара при ски-скачачите е насрочена за събота.

В олимпийската програма за деня са включени още пет финала с разпределяне на медали - в сноубордкроса при мъжете и жените, в бързото пързаляне с кънки на 10000 метра при мъжете, в скелетона при мъжете и във фигурното пързаляне при мъжете. Освен това продължават стартовете в скелетона при жените и мачовете от турнирите по кърлинг и хокей на лед при мъжете и жените.

