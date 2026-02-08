България започва битката за медалите в Милано-Кортина

Десет български състезатели ще стартират днес във втория ден от програмата на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, ден след официалното откриване на форума. Българското участие започва още в сутрешните часове и обхваща три различни спорта – алпийски сноуборд, ски бягане и биатлон.

Първи в олимпийската надпревара ще се включат състезателите в алпийския сноуборд. Радослав Янков, Тервел Замфиров, Александър Кръшняк и Малена Замфирова ще стартират в квалификациите на паралелния гигантски слалом, които започват в 10:00 часа. Най-добрите 16 при мъжете и жените ще продължат към финалната фаза с директни елиминации, насрочена за 14:00 часа.

В 13:30 часа България ще направи и първите си стартове в ски бягането. Даниел Пешков и Марио Матиканов ще дебютират на олимпийска сцена в дисциплината скиатлон на 10 плюс 10 километра, която ще се проведе в Тезеро.

След 15:05 часа вниманието ще бъде насочено към трасето за биатлон в Антхолц-Антерселва, където ще стартира българският отбор в смесената щафета на 4 по 6 километра. В състава са включени Благой Тодев, Владимир Илиев, Лора Христова и Милена Тодорова.

За 38-годишния Владимир Илиев днешният старт е с особено значение. Опитният биатлонист е заявен за втори пост в щафетата и ще запише пето участие на Олимпийски игри, с което ще изравни националния рекорд на легендата в шорттрека Евгения Раданова.

Освен стартовете с българско участие, днешната програма на Олимпиадата включва разпределянето на още четири комплекта медали – в спускането по ски-алпийски дисциплини при жените, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за мъже, в индивидуалното състезание на шейнички при мъжете и в отборната надпревара по фигурно пързаляне.

Паралелно с това продължават и срещите от олимпийските турнири по кърлинг и хокей на лед, с което вторият състезателен ден в Милано-Кортина обещава наситена и разнообразна програма.

