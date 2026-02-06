Йотова в Милано: Медалите са безценни за България!

Българските участници на Зимната олимпиада са доказани професионалисти, които трябва да се гордеят със своя път и с постигнатото до момента, заяви президентът Илияна Йотова в обръщение към националния отбор преди XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина.

По думите ѝ през следващите дни цяла България ще живее със състезанията, ще се вълнува заедно със спортистите и ще ги подкрепя, а медалите, които те ще извоюват, ще бъдат „безценни за страната“.

България ще бъде представена от 20 състезатели в биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне. Йотова подчерта, че зад всяко участие стоят години труд, лишения и огромно напрежение, което заслужава уважение и национална подкрепа.

Държавният глава е в Милано по покана на президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри за официалната церемония по откриването на Олимпиадата. Заедно с президента на Българския олимпийски комитет тя присъства и на официален прием, организиран от МОК за държавни глави и ръководители на национални олимпийски комитети.

„Нека политиката да остане далеч от спорта. Спортистите не го заслужават заради огромния си труд, големите мечти и напрежението, което носят на раменете си“, заяви Йотова пред Българската национална телевизия, като призова за отрезвяване от политическите страсти по време на Игрите.

Президентът изрази подкрепа и за визията на Ковънтри за развитие на олимпийското движение чрез по-тясно сътрудничество със самите спортисти. Според Йотова най-добрите идеи за бъдещето на Игрите идват именно от тези, които са на арената.

Тя припомни и символичните годишнини, които България отбелязва тази година – участието на страната ни в олимпийското движение още през 1896 г., членството на дипломата Димитър Цоков в МОК преди 120 години и 90 години от първото българско участие на зимна Олимпиада. „Това е история, която задължава и вдъхновява“, подчерта Йотова.

Днес българският президент ще бъде посрещната от италианския държавен глава Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано за официален прием по повод откриването на Олимпиадата, а по-късно ще присъства и на церемонията на стадион „Сан Сиро“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com