Борислав Цеков с тежки думи за аферата "Петрохан". Разкри тумора

Конституционалистът и собственик на "Галъп интернешънъл" доц. Борислав Цеков написа силен коментар за заплетения казус около тройното убийство на Петрохан.

По думите му "цялата злокобна афера около хижа "Петрохан" показва нещо много страшно от държавно-политическо гледище".

Доц. Цеков е категоричен, че "това е "завладяната държава" в действие, но и злокачествен тумор".

Ето какво написа доц. Цеков в личния си фейсбук профил:

Извън фактите и обстоятелствата за извършители, мотиви и прочие, които тепърва ще бъдат установявани от компетентните органи. Извън това дали става дума организиран канал за трафик на наркотици или на нелегални мигранти. Дали има педофилия. Или пък нещо съвсем друго. И даже невинно.

Извън всичко това, тройното убийство и цялата злокобна афера около хижа "Петрохан" показват нещо много страшно от държавно-политическо гледище. Показват как един самозабравил се политически кръжец, чрез излъчения от него екологичен министър, е злоупотребил драстично с държавната власт, за да легитимира превръщането на този планински регион в частно феодално владение на група съмнителни лица под прикритието на НПО, наименувано "агенция", с очевидно измамливата цел да подвежда, че е държавен орган.

Феодално владение, в което въпросните лица са се разпореждали по начин, който носи белезите на дейност на нелегално паравоенно формирование. Феодално владение, в което въпросните лица, дегизирани с униформи и нашивки, според различни източници абсолютно незаконно са ограничавали движението и достъпа до планината и са извършвали незаконни "проверки". Феодално владение, което, според собствените му самопризнания, е финансирано от принадлежащия към същия този политически кръжец кмет на София - отроче и храненик на най-злокобните фамилии на ДС-олигархията.

Ето това е "завладяната държава" в действие. За нея в Тик-ток няма да чуете. Но това е злокачествен тумор.

