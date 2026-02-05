Разплитането на ужаса в хижата на смъртта зависи от един човек. Тайнственият SMS

Разследването за смъртта на тримата мъже край хижа "Петрохан" сякаш остава напълно отворено. Все още няма никаква официална информация какво точно се е случило. Бившият директор на отдел "Издирване" в МВР и криминален психолог Красимир Занев направи анализ на случая в ефира на Bulgaia ON AIR.

Експертизите

"Предстои да се видят резултатите от аутопсията, която е приключила и която ще покаже дали тези лица са употребили алкохол и в какви количества, какъв алкохол, както и наркотици. Същевременно ще бъде изготвена съдебномедицинска експертиза, която по категоричен начин ще каже кога и как е настъпила смъртта", подчерта той.

Балистичните анализи следва да установят дали намерените до телата оръжия са използвани и дали именно те са причинили фаталните наранявания.

Криминалният психолог посочи, че към момента се обсъждат няколко основни версии - самоубийство, включително ритуално, но водещата и най-сериозна хипотеза остава умишлено тройно убийство.

Разплитане на случая

В този контекст ключова фигура е собственикът на хижата Ивайло Калушев, който е в неизвестност и се издирва от полицията.

Според Занев изясняването на неговата роля е от съществено значение за разплитането на случая. Също така дали и в какво състояние ще бъде намерен Калушев. Особено внимание психологът обръща на изпратено от Ивайло Калушев съобщение до майка му дни преди инцидента.

"По-скоро иска да каже, че дните му са преброени, или че скоро няма да се видят, или че ще се случи нещо с него", коментира Занев.

Друг важен елемент в случая е частично изгорялата хижа, счита Занев. Защо е направен опит сградата да бъде изцяло или частично унищожена?

Криминалният психолог засегна и дейността на неправителствената организация, свързана с контрола на защитени територии, в която част от замесените лица са членували.

"През 2022 г. с тогавашния министър на околната среда Сандов са подписали рамково споразумение за контрол на площ от около 700 квадратни километра гора. Те твърдят, че целта е да се предотвратят незаконен дърводобив и бракониерство и затова са използвали мощни дронове за наблюдение. Доколко реално са я наблюдавали - това е друг въпрос", отбеляза криминалният психолог.

