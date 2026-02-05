Таван се оказа наркоцех! Хванаха метамфетамин и екстази в жилище

Полицията разкри и неутрализира нелегална лаборатория за производство на синтетична дрога в таванско помещение на жилищен блок в Бургас. Акцията е проведена след оперативна информация, като помещението е било оборудвано и пригодено специално за производство на метамфетамин.

В имота на улица „Юбилейна“ разследващите са открили голямо количество прекурсори, химически вещества, съдове и съоръжения, използвани при синтеза на метамфетамин. По данни на полицията на място са намерени около 20 грама готов метамфетамин, както и заготовка, от която е можело да бъдат произведени още приблизително 300 грама от опасния наркотик.

Освен синтетичната дрога, в таванското помещение са открити и други забранени вещества. Иззета е свивка с канабис с тегло около 2 грама, както и няколко натрошени розови бучки, които са реагирали положително при полевия наркотест за екстази. Откритите количества и оборудване сочат, че дейността не е била за лична употреба, а за разпространение.

39-годишният собственик на жилището е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на компетентните органи, съобщиха от Министерство на вътрешните работи.

Очаква се в хода на разследването да бъде установено дали задържаният е действал сам или е част от по-широка мрежа за производство и разпространение на синтетични наркотици в региона.

