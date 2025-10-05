Бесен екшън в Петрич! Заловиха емблематичен наркодилър
Петър К. вече е изтърпявал ефективна присъда в Гърция за трафик на наркотици
Действията са проведени в рамките на обявената от МВР и прокуратурата спецоперация в национален маща...
Ще се разглежда дали Николай Маджаров да остане за постоянно в ареста
Гласуват законодателни промени с цел пълна превенция на разпространението
Използването им в комбинация с фентанил или други наркотици, води до масови случаи на смърт
Мъжът с криминално досие е задържан за срок до 24 часа
Трима са задържани за срок до 72 часа и са привлечени като обвиняеми
Наркотикът е бил скрит в автомобил с чуждестранни граждани
Производството, конфискуването и употребата на кокаин достигнаха нови върхове през 2023 г.
Задържани са 4 души, сред тях и лидерът на ОПГ-то
Не става въпрос за провокация, а за решение на производителя, за да следи целостта на пакетите
Акциите на територията на страната са проведени по разпореждане на министъра на вътрешните работи Да...
Огнян Атанасов бе арестуван при полицейска акция на 18 февруари
Когато "слонската упойка" се приеме от човек, се стига до състояние на кома или хората падат на земя...
53-годишен мъж е привлечен в качеството си на обвиняем за държане на високорисково наркотично вещест...
И по двата случая е образувано досъдебно производство
Най-голямо количество наркотици са открити на територията на „Студентски град“
Наркотиците са задържани. Образувано е досъдебно производство
Наблюдава се увеличено производство на кокаин в Южна Америка
Ирландските власти са прекратили претърсването на плавателния съд за празниците