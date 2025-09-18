Прокурорският син от Бургас се изправя пред съда

В Районния съд във Варна днес ще бъде гледана мярката за неотклонение на 31-годишния Николай Маджаров, син на прокурора от Апелативна прокуратура-Бургас Валентина Маджарова.

След отводи на съдиите от Районен съд–Средец Върховният касационен съд определи Районен съд–Варна да разгледа четирите дела.

Върховните съдии посочват като аргумент за промяна на подсъдността декларираните от районните съдии от Средец приятелски и колегиални отношения с майката на обвиняемия.

Предстои магистратите да решат кой съд да разгледа искането на прокуратурата Николай Маджаров да бъде оставен за постоянно в ареста.

В началото на седмицата Маджаров беше арестуван при спецакция на ГДБОП-Бургас с 50 килограма марихуана, а изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

