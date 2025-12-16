Станаха ясни кандидатите за европейски прокурор от България

Едно от най-важните назначения за България в европейската съдебна система влиза в решителна фаза. Седем кандидати официално подадоха документи за участие в процедурата за избор на нов европейски прокурор от страната ни, който ще представлява България в Европейската прокуратура. В надпреварата се включват Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.

Кандидатурите са подадени в рамките на обявения срок – от 24 ноември до 12 декември – в Министерството на правосъдието. Оттук нататък процедурата преминава през два ключови етапа, които ще определят кой от претендентите ще стигне до финалната селекция на европейско ниво.

Първата решаваща дата е 18 декември, когато специалната комисия по подбора, назначена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, ще заседава, за да провери допустимостта на кандидатите. Само тези, които отговарят на строгите законови и европейски изисквания, ще продължат напред.

Допуснатите кандидати ще се явят на публично изслушване пред седемчленна комисия, ръководена от заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров. След изслушванията комисията ще излъчи три имена, подредени по азбучен ред, които министърът на правосъдието ще внесе за одобрение от Министерския съвет. След това номинациите ще бъдат изпратени до компетентните органи на Европейския съюз за окончателен избор.

Изискванията към кандидатите са изключително високи. Те трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи с безспорна независимост, най-малко 12 години професионален стаж и доказан опит в наказателното право, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество. Европейските правила изискват още кандидатите да могат да изкарат пълния шестгодишен мандат преди навършване на 70 години и да владеят отлично английски език – работния език на Европейската прокуратура.

Назначението не е формално – европейските прокурори се избират от Съвета на ЕС и имат ключова роля в разследването на престъпления срещу финансовите интереси на Съюза. Очаква се новият български европейски прокурор да встъпи в длъжност в края на юли 2026 г., на 29 юли.

Цялата информация около процедурата, решенията на комисиите и следващите стъпки ще бъде публикувана на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет, като процесът ще бъде публичен и проследим до самия му край.

