Топ магистрат: Спорът за главния прокурор руши доверието в съдебната власт

Спорът около това кой е легитимният главен прокурор на България руши доверието в съдебната власт и пренася правосъдието на терена на политиката. Това заяви говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев, коментирайки публичните конфликти между институциите. Той предупреди, че подобно противопоставяне подкопава авторитета на правосъдието и отвлича вниманието от основната му мисия – прилагането на закона.

Съдебната власт и границите на политиката

В интервю за БНТ Николаев определи продължаващата полемика около легитимността на изпълняващия функциите главен прокурор като контрапродуктивна. „Когато се хвърля кал, всички се цапат“, каза прокурорът, добавяйки, че съдебната власт трябва да стои над политическите страсти.

По думите му само Висшият съдебен съвет може да даде отговор на въпроса кога започва да тече шестмесечният срок и кой орган е легитимен да реши този спор.

Николаев изрази и уважение към върховните съдии, но подчерта, че вижда в техните становища пример за „съдебен активизъм“ – ситуация, при която съдът излиза извън традиционните си рамки и постановява актове с политически ефект.

Разследване за имотни измами в особено големи размери

Говорителят на прокуратурата коментира и активното разследване на измами при сделки с жилища „на зелено“. Първият сигнал е постъпил преди повече от седмица, последван от нови, които вече са обединени в една прокурорска преписка. Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство за измама в особено големи размери – понятие, което според съдебната практика означава щета над 140 минимални работни заплати. Точният размер тепърва ще се установява, а гражданите, които се чувстват засегнати, са приканени да подават сигнали.

Николаев обясни, че става дума за предварителни договори, при които купувачите превеждат значителни суми за имоти, които все още не са построени. В момента на нотариалното прехвърляне договорите често се развалят на различни основания, а част от потърпевшите не получават обратно средствата си.

Необходима е по-добра защита на купувачите „на зелено“

По думите на прокурора настоящата нормативна уредба не осигурява достатъчна защита на инвестиращите граждани, тъй като предварителните договори не изискват нотариална заверка и не се вписват в имотния регистър. Той припомни, че Асоциацията на прокурорите вече е предложила пакет законодателни промени, сред които вписването на такива договори в имотния регистър, за да се даде реална гаранция на хората, които влагат пари в очакване да получат жилище.

„Това би било крачка към по-справедлива и прозрачна система“, коментира Николаев.

