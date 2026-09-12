9400 машини чакат изборите, ЦИК ги ремонтира за първи път
Досега повредените устройства просто са били изваждани от изборния процес, а сега започва цялостна профилактика
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Досега повредените устройства просто са били изваждани от изборния процес, а сега започва цялостна профилактика
Комисията не очаква технологични затруднения при задължителното машинно гласуване на 25 октомври
Говорителят на Софийската районна прокуратура определи конфронтацията като „контрапродуктивна“
Той е бивш заместник градски прокурор на София
Карълайн е умна, твърда и се е доказала като изключително ефикасен комуникатор
Какво каза той
Ще се гласува със същия софтуер, с който се гласуваше през 2021 година
По инициатива на Анкара първият превоз на зърно от Украйна ще се отправи към бреговете на Сомалия
Москва работи по мерки срещу англоезичните медии в отговор на "недружелюбни действия"
Повечето българи нямат нищо против да са канадски граждани, каза говорителят на МС
Бившият зам.-министър написа остър хост във Фейсбук
Антон Кутев ще обяснява решенията на служебното правителство
Причината е сексистка обида към журналистка
Не вярвайте на медиите, категорична е Сабине Кем
Стефани Гришам е със семейство Тръмп от 2015 г., когато настоящият президент на САЩ започна предизборната си кампания
Тя бе на поста три години и половина
Опрощаването от страна на държавата на 8 млн. лв. дългове на Главното мюфтийство ще бъде част от превенцията срещу евентуалното радикализиране на мюсю...
Бившия говорител на Белия дом Робърт Гибс ще продължи кариерата си като шеф на глобалните си комуникации във веригата ресторанти за бързо хранене McDo...
"БНБ традиционно се придържа към едно по-умерено и въздържано публично говорене, водена от институционално уважение и чувство за държавност. В същото...
Брюксел. Българката Мина Андреева ще бъде един от тримата говорители на Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер, съобщи той при представянет...