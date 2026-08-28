9400 машини чакат изборите, ЦИК ги ремонтира за първи път

Подготовката за президентските избори навлиза в решителна фаза, а общата сметка за провеждането им ще надхвърли 117 млн. евро. Около 10 млн. евро ще струва обществената поръчка, свързана с ремонта, транспорта и поддръжката на машините за гласуване. Говорителят на ЦИК доц. д-р Стоянка Балова обясни пред БНТ, че една от причините за нарасналата цена на вота е провеждането му в два тура, което увеличава разходите за всички ангажирани в изборния процес. Значителна част от подготовката тази година е свързана именно с техниката, която досега не е минавала през цялостен ремонт.

Машините досега не са били ремонтирани

Гаранцията на устройствата е изтекла през 2024 г., а според Балова досега не е извършвана нито профилактика, нито цялостен ремонт. Когато машина е дефектирала по време на избори, тя просто е била изваждана от употреба. На последния вот ЦИК е разполагала с близо 9400 изправни устройства.

„Не е правена профилактика и ремонт. Машините, които са дефектирали в изборния процес, просто са били изваждани от изборния процес“, обясни говорителят на комисията. Сега поръчката включва не само самия ремонт, но и транспорта, поддръжката в изборния ден, инсталирането на демоверсии за обучителните устройства и поставянето на софтуера за гласуване.

Причините за възникналите през годините дефекти вероятно са различни. Машините се пазят в охранявани складове, но при многократното им транспортиране могат да възникват и механични повреди.

Какво става, ако машината не откъсне разписката

Предстои отделна обществена поръчка за хартията за машинното гласуване. След промените тя вече няма да се третира като бюлетина, а като контролна разписка. Именно тук обаче възниква казус, за който ЦИК все още трябва да изработи окончателни указания.

Балова обясни, че ако машината започне да отпечатва разписката, но тя не бъде откъсната, възниква въпросът дали гласът е отчетен и дали избирателят има право да гласува отново. Комисията обсъжда различните възможни ситуации - откъсната или неоткъсната разписка, записан ли е вотът във флаш паметта и кога трябва да бъде разрешено повторно гласуване. Окончателните методически указания предстои да бъдат приети.

Задължително обучение за председатели и секретари

Консултациите за състава на районните избирателни комисии вече са започнали, а назначаването им трябва да приключи до 4 септември. След това ще започне и подготовката на секционните комисии.

Новите правила предвиждат председателите и секретарите задължително да преминат обучение и да получат сертификат. ЦИК иска по-голяма част от подготовката да бъде лице в лице, за да могат членовете на комисиите да задават въпроси по конкретни казуси, вместо обучението да остане основно дистанционно.

За секциите, които се справят без грешки, отново ще има и финансов стимул. ЦИК вече е определила възнагражденията на районните и секционните комисии и на техническите сътрудници, като за безупречно приключила работа на секцията е предвиден допълнителен стимул от 15 евро.