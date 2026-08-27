Политико разкри: Какво е обсъждал шефът на ЦРУ в Москва!

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е отишъл лично в Москва с едно от най-сериозните американски предупреждения към Русия от началото на войната в Украйна - да не опитва да тества НАТО чрез удар или друга опасна ескалация срещу балтийските държави. Според източници, запознати с разговорите, цитирани от „Политико“ специален акцент е бил поставен върху Естония, Латвия и Литва. Втората голяма тема е била Иран - Вашингтон е поискал Москва да намали военната и икономическата подкрепа за Техеран. Кремъл вече потвърди, че Ратклиф е разговарял с представители на руските разузнавателни служби, но не и лично с Владимир Путин.

Посланието: Не опитвайте НАТО

Според информацията на американски медии основната цел на необявеното посещение е била Русия да получи директно предупреждение срещу действия спрямо държави от НАТО. Американските разузнавателни оценки допускат, че Москва може да опита да провери докъде стига решимостта на Алианса чрез кибератака, саботаж или дори ограничена военна провокация, при която реакцията на останалите членове няма да бъде предварително ясна.

Точно тук Естония, Латвия и Литва са най-чувствителната зона. И трите държави са членове на НАТО, граничат пряко с Русия или Беларус и са сред най-твърдите поддръжници на Украйна. Евентуално въоръжено нападение срещу която и да е от тях би поставило въпроса за задействане на член 5 от Северноатлантическия договор - принципа, според който нападението срещу един съюзник се разглежда като нападение срещу всички.

Опасността е под прага на откритата война

Вашингтон обаче се тревожи не само от класическа военна атака. Русия от години е обвинявана от западни държави в действия, които остават под прага на формалната война - кибератаки, саботажи, операции за влияние, смущения на GPS сигнали и други форми на хибриден натиск.

Именно подобен сценарий е особено опасен за НАТО, защото може да бъде създаден нарочно така, че да остави съмнение дали е достигнат прагът за колективна военна реакция. Затова мисията на Ратклиф изглежда като опит Москва предварително да бъде предупредена, че Вашингтон следи и този тип действия, а не само движението на руски войски.

Самолетът на шефа на ЦРУ дойде от Латвия

Пътуването само по себе си носи силен символичен заряд. Американският правителствен самолет, използван от Ратклиф, е пристигнал в Москва след полет от Латвия, показаха публичните данни за проследяване на полетите. Директорът на ЦРУ е останал в руската столица около осем часа.

Това е първото известно посещение на Ратклиф в Русия като директор на ЦРУ и първата публично известна визита на ръководител на агенцията в Москва след пълномащабното руско нахлуване в Украйна. Последният подобен случай беше през ноември 2021 г., когато тогавашният директор на ЦРУ Уилям Бърнс беше изпратен от Джо Байдън да предупреди Владимир Путин да не напада Украйна. Три месеца по-късно руската армия премина украинската граница.

Иран е второто предупреждение

Разговорите в Москва са засегнали и друг фронт, който става все по-важен за Вашингтон - отношенията между Русия и Иран. Според източник на Ей Би Си Ратклиф е повдигнал директно темата за Техеран пред руските представители.

САЩ са особено обезпокоени от военното сътрудничество между двете държави. Американски представители твърдят, че Москва е предоставяла разузнавателна помощ на Техеран, включително информация за американски военни обекти в региона, докато Русия от своя страна получи ирански технологии за дронове още в хода на войната срещу Украйна.

Натискът идва в момент, когато администрацията на Тръмп започна нова икономическа кампания за изолиране на Иран. Финансовият министър Скот Бесент предупреди, че държави и компании, които продължават значими икономически отношения с Техеран, могат да бъдат ударени от вторични санкции. На 24 август Вашингтон обяви ограничения срещу още десетки физически лица, компании и кораби, свързани с иранската икономика.

Тръмп омаловажи мисията

Доналд Тръмп публично представи посещението по съвсем различен начин. В радио интервю той го нарече „полурутинно“ и отрече версиите, че Ратклиф е изпратен специално заради опасения от руски действия срещу НАТО или заради Иран. Президентът обаче призна, че пътуването е свързано с усилията да бъде прекратена войната в Украйна.

„Не искам да разочаровам хората. Бихме искали войната с Украйна да приключи“, каза Тръмп. Той добави, че от визитата „може да излезе нещо“, без да даде подробности какво е било обсъждано зад затворените врати.

Кремъл потвърди срещите, Путин е бил информиран

Москва също пази съдържанието на разговорите в тайна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че директорът на ЦРУ е провел контакти с руските разузнавателни служби, но заяви, че среща с Владимир Путин не е имало. Руският президент обаче е бил информиран за резултатите от разговорите.

Песков определи самия факт, че разузнавателните служби на двете ядрени сили разговарят, като положителен, но предупреди да не се очаква това автоматично да подобри отношенията между Москва и Вашингтон.

Ратклиф все по-често влиза в ролята на таен пратеник

Посещението показва и една промяна в начина, по който администрацията на Тръмп използва директора на ЦРУ. Ратклиф вече не действа само като ръководител на разузнавателната служба, а получава деликатни дипломатически мисии до държави, с които Вашингтон е в остър конфликт.

При московската мисия Кремъл потвърди единствено контактите между разузнавателните служби и факта, че Путин е получил доклад за разговорите. Американската страна не публикува списък на участниците, стенограма или официално съобщение за конкретните предупреждения, отправени от Ратклиф.