Американски сенатор разкри кога приемат адските санкции срещу Русия

Съединените щати се приближават към приемането на един от най-тежките санкционни пакети срещу Русия от началото на войната в Украйна. Сенаторът демократ Ричард Блументал очаква Камарата на представителите да разгледа законопроекта през септември и го определя като инструмент, способен да нанесе мощен удар по приходите, с които Москва финансира войната.

Сенатът вече одобри свързаната мярка с огромно двупартийно мнозинство от 86 срещу 11 гласа, а идентичен текст беше внесен и в Камарата. Законодателството носи името на покойния републикански сенатор Линдзи Греъм, който заедно с Блументал беше сред основните двигатели на инициативата.

Путин разбира само от сила

Блументал не крие каква е политическата логика зад законопроекта. „Путин разбира само от сила. А законопроектът за санкции срещу Русия е чук, който би могъл да упражни силата, която Путин разбира“, заяви сенаторът.

Основната цел е да бъде ограничен финансовият поток към руската военна машина, като натискът вече не се насочва само към самата Русия. Законопроектът предвижда санкции срещу руски финансови институции, енергийни проекти, политически фигури и „сенчестия флот“ от танкери, чрез който Москва продължава да изнася петрол въпреки западните ограничения. Предвиждат се и вторични тарифи срещу най-големите купувачи на руски нефт и газ.

От 500% до по-прецизен удар

Първоначалната версия стана известна именно заради почти безпрецедентната заплаха от мита до 500% срещу държави, които продължават да купуват руски енергийни продукти. След продължителни преговори между Конгреса и Белия дом текстът беше променен - за третите страни вече се предвиждат целеви мита до 100% срещу най-големите купувачи на руски петрол и природен газ. Отделно остават възможни мита до 500% върху определени стоки, внасяни директно от Русия.

Именно вторичните санкции са най-чувствителната част от пакета, защото могат да засегнат не само Москва, а и големи икономики, които поддържат енергийната търговия с Русия. Сред основните потенциални мишени са Китай и Индия, докато в текста са включени изключения, които трябва да защитят някои американски съюзници, намаляващи зависимостта си от руски газ.

Зеленски е помолен да натисне Камарата

Залогът вече се премества в Камарата на представителите. Блументал заяви, че лично е поискал от украинския президент Володимир Зеленски да разговаря с конгресмени и да ги убеждава да подкрепят пакета, както Киев вече работеше със сенаторите.

По думите му Зеленски „с радост и без колебание“ се е съгласил. Самият Блументал се надява окончателният вот да бъде през септември и настоява американските избиратели също да поискат от своите представители ясна позиция по Украйна.

Последната голяма кауза на Линдзи Греъм

Законът носи и силен символичен заряд във Вашингтон. Линдзи Греъм почина внезапно през юли, малко след поредното си посещение в Украйна и след като беше постигнал напредък в преговорите с Белия дом за санкционния пакет. Негови колеги превърнаха приемането му в част от политическото наследство на републиканския сенатор.

Сега Блументал се опитва да довърши започнатото заедно с него. Ако Камарата даде окончателна зелена светлина, Вашингтон ще получи значително по-голям арсенал за атака срещу приходите от руски петрол и газ - но истинският въпрос ще остане дали Белият дом ще използва този „чук“ с пълната сила, която Конгресът е готов да му даде.