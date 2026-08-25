Тръмп честити Деня на независимостта на Украйна. Зеленски показа писмото

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати лично послание до Володимир Зеленски по случай 35-годишнината от възстановяването на независимостта на Украйна. В него той говори за „трайното приятелство“ между Вашингтон и Киев, отдава почит на жертвите на украинците и изразява увереност в бъдещето на страната като суверенна и просперираща държава. Тръмп отправя и ясен призив сегашният момент да бъде използван за прекратяване на войната и постигане на дълготраен мир. Зеленски отговори с необичайно сравнение - думите на американския президент му напомнили звука от изстрелването на ракета-прехващач „Пейтриът“.

Съединените щати се възхищават на вашия устойчив дух

Зеленски публикува текста на писмото в интернет. В него Тръмп посочва, че Украйна е изградила велика страна благодарение на своите „смели, храбри и талантливи хора“, и поставя специален акцент върху жертвите, понесени от украинския народ.

„Знайте, че Съединените щати се възхищават на вашия устойчив дух, почитат вашите жертви и са уверени във вашето бъдеще като суверенна, просперираща нация“, се казва в поздравлението на американския президент. Тръмп използва и формулировката за „трайното приятелство“ между Киев и Вашингтон.

Тръмп призова моментът да бъде използван за мир

Втората важна част от посланието е насочена към прекратяването на войната. Тръмп призовава настоящият момент да бъде използван, за да се стигне до договореност, която да има дългосрочен характер.

„Нека се възползваме от този момент, за да прекратим конфликта и да изградим траен, дълготраен мир, който ще отключи огромния потенциал на Украйна за идните поколения“, пише американският президент.

Посланието съчетава подкрепа за украинския суверенитет и признание за понесените жертви с настояване политическите усилия да бъдат насочени към мирно уреждане.

Зеленски сравни думите с изстрелване на „Пейтриът“

Отговорът на украинския президент беше емоционален. Зеленски благодари на Тръмп за поздравлението и използва сравнение с една от най-важните системи за противовъздушна отбрана, които Украйна получава от своите западни партньори.

„Тези думи, подобно на звука от изстрелване на ракета Patriot PAC-3, ни повдигат духа и ни дават надежда, че човешки животи могат да бъдат защитени от бруталните атаки на Русия и че може да се постигне достоен мир“, написа Зеленски.

Сравнението с „Пейтриът“ идва на фона на продължаващите руски ракетни и дронови атаки срещу украински градове и постоянните искания на Киев за повече системи и боеприпаси за противовъздушна отбрана.

Рубио също потвърди подкрепата на Вашингтон

Отделно поздравление по повод 35-годишнината от независимостта отправи и държавният секретар на САЩ Марко Рубио. От името на Вашингтон той потвърди продължаването на сътрудничеството между двете държави.

Рубио подчерта ангажимента на Съединените щати към суверенитета на Украйна и заяви, че американската страна продължава да работи за договорено уреждане на руско-украинската война. По думите му целта остава постигането на траен и стабилен мир.