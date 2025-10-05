Нови руски атаки! Ужас в Украйна, смут в Полша
73 дрона свалени, градове в пламъци, а НАТО вдигна тревога
Западът предупреждава трети страни и готви по-строги митнически бариери
Форумът в Копенхаген поставя акцент и върху енергийната и икономическата сигурност
Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво
Снощи руският град Белгород бе засегнат от мащабно прекъсване на електроснабдяването
Четири жертви, стотици удари и паника в шест района
Русия напада Европа с дронове и опитва да уплаши обществата
Десетки дронове и ракети предизвикаха най-тежкия обстрел от месеци
Киев обвинява Будапеща, че унгарски дронове са навлезли в Украйна
Полша вдигна изтребители, за да обезопаси въздушното си пространство
Няма да се случи нищо официално, заяви сътрудник на първата дама на САЩ
Разговаря със Зеленски в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН
Президентът на САЩ описа Русия като „хартиен тигър“ в икономическа криза
Нашата позиция е непроменена – ясна и категорична, каза премиерът
От МВнР обявиха, че поддържат активна комуникация както със семейството на Любомир Киров
Балтийските държави имаха такава още преди две години
В програмата на Зеленски е залегнала и среща с председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бер...
Атаката временно е прекъснала електрозахранването на няколко гари
Сенатът е подготвил законопроект за мащабни санкции срещу Русия
Украинският президент приветства предложението на Тръмп за общи действия