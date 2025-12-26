Украйна и САЩ на прага на ключова среща на върха

Президентът на Украйна обяви, че Киев и Вашингтон са на крачка от среща на най-високо равнище. По думите му разговорът може да се състои в най-близко време и да донесе решения още преди края на годината. Новината идва на фона на интензивни контакти между двете страни.

Володимир Зеленски заяви в публикация в социалната платформа X, че е договорена среща между Украйна и САЩ на най-високо равнище – между него и американския президент Доналд Тръмп. По думите му разговорът трябва да се състои в „близкото бъдеще“.

„Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище – с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!“, написа Зеленски.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров е сред ключовите преговарящи на Киев с Вашингтон и играе водеща роля в контактите със Съединените щати.

