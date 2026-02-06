Огромен руски град под обстрел, квартали останаха без ток

Обстрел от Украйна е причинил сериозни щети в руския граничен град Белгород, съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс. По думите му ударът е засегнал цивилни райони на града, разположен в близост до украинската граница.

В публикация в Телеграм Гладков съобщи, че местните власти провеждат извънредно заседание, за да изготвят план за действие след обстрела. „За съжаление не мога да ви кажа добър вечер, скъпи приятели“, заяви той във видеообръщение, публикувано в социалната мрежа.

„Врагът обстреля цивилния град Белгород. Всички знаят, че нямаме военни цели. Има сериозни щети. Излязох да огледам“, каза още губернаторът, като подчерта тежестта на нанесените поражения.

Според неофициалния руски Телеграм канал Маш, който твърди, че разполага с източници в службите за сигурност, ракети са поразили града, намиращ се на около 40 километра от украинската граница. По данни на канала електрозахранването е било прекъснато в някои райони на Белгород.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и околните части на региона след началото на руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 година, като градът нееднократно е бил обект на обстрел и удари.

