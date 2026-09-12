Киев горя след руска атака. Дрон порази и американски завод край столицата
Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
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Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
Втори обстрел за пет дни остави домакинства без ток, вода и отопление
Свикано е извънредно заседание на местните власти
Поразена е енергийна инфраструктура, губернаторът говори за най-мащабния обстрел на града
Спасителите извадиха тялото на 15-и загинал изпод развалините в Белгород
Руското здравно министерство каза, че най-малко 17 души са пострадали при срутването
Вчера руски ракети удариха редица градове в Украйна, сред които Харков и Киев.
Преди два дни руски изтребител неволно пусна боеприпас в града
Съборът събра десет хиляди нашенци от цяла Украйна Старинната крепост Акерман край украинския град Белгород-Днестровски в Одеска област за ден се ока...
Белгород. Полицията в руския град задържа заподозрян за масовото убийство от 22 април. Късно вечерта на 23 април Итар-Тасс предаде съобщение от МВР за...