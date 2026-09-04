Киев горя след руска атака. Дрон порази и американски завод край столицата

Руска атака срещу Киев рани 10 души, сред които дете, предизвика пожар и нанесе сериозни щети на многоетажен жилищен блок, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс. Първоначално военната администрация на столицата обяви и един загинал, но впоследствие коригира информацията и уточни, че тя не се е потвърдила. По-късно в града бяха чути нови експлозии, а въздушната тревога остана в сила повече от два часа. При отделен руски удар беше повреден и завод на Кока-Кола край Бровари, източно от Киев.

Жилищен блок понесе тежък удар

По данни на местните власти сериозно е пострадал деветият етаж на многоетажна жилищна сграда. Избухнал е пожар, а 15 души са били евакуирани от блока. Сред десетте ранени има дете и шестима медицински работници.

Кадри, разпространявани в местни канали, показаха голямо огнено кълбо в района на сградата. Ройтерс отбелязва, че според неофициални информации блокът може да е бил поразен от реактивен дрон, но украинските власти не са потвърдили окончателно вида на използваното оръжие.

Атаката е част от продължаваща серия въздушни удари срещу Киев. Само дни по-рано руски ракети и дронове нанесоха тежки поражения по столицата и Киевска област, като сред мишените бяха жилищни райони, железопътна и енергийна инфраструктура.

Дрон удари завода на Кока-Кола

Особен отзвук предизвика атаката срещу производствен обект на Кока-Кола в района на Бровари. Компанията потвърди, че предприятието е понесло щети при удар с безпилотен апарат, но всички служители са в безопасност и няма пострадали.

От Кока-Кола съобщиха, че работят с украинските власти по оценката на пораженията. Кадри от района показаха пожарни екипи и гъст дим над производствената площадка и околните терени.

Зеленски: „Това е ясен руски сигнал към Америка“

Президентът Володимир Зеленски реагира остро във вечерното си видеообръщение и подчерта американския произход на компанията.

„Днес руснаците удариха завод на Кока-Кола с дрон. Кока-Кола е такъв враг, че го подпалиха със своите „Шахеди““, заяви Зеленски, използвайки украинското название за ирански проектираните ударни безпилотни апарати.

„Това е ясен руски сигнал към Америка. Руснаците не могат да не знаят, че това е американски обект“, добави украинският президент.

Президентът на Американската търговска камара в Украйна Анди Хъндер също потвърди, че служителите на предприятието не са пострадали и че компанията оценява нанесените щети съвместно с властите.

Четирима загинаха при украински удар в Белгородска област

Паралелно с руските атаки срещу Украйна продължиха и украинските удари по руска територия. В граничния град Шебекино в Белгородска област загинаха четирима души - лекар, фелдшер от Спешна помощ и семейна двойка, съобщиха руските регионални власти. Още трима души, сред които шофьор на линейка, са получили осколъчни рани.

Руските власти съобщиха и за повредени жилищни сгради, автомобил и стопански постройки след ударите. Информацията за жертвите е предоставена от руската страна и не е независимо проверена от Ройтерс.

Ръководителят на контролираните от Русия части на Донецка област съобщи отделно за трима цивилни, загинали при атаки с дронове в три различни района.

Пожар и в петролен склад в Сочи

Украински дрон предизвика пожар и в петролен склад в руския черноморски град Сочи, съобщиха властите в Краснодарския край. Подобни атаки срещу руски петролни, логистични и военни обекти зачестиха през последните месеци, като Киев се опитва да нанася удари по инфраструктура, използвана от Русия за воденето на войната.

Асошиейтед прес отчита рязко увеличение на украинските дронови операции над Русия през лятото - между юни и август руските власти твърдят, че са прихванали над 43 000 украински безпилотни апарата над руска територия и окупирания Крим.