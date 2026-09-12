Киев горя след руска атака. Дрон порази и американски завод край столицата
Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
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Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
Рецепта с кока и кола орехи е открита в аптеката на манастира „Сан Марко“ – десетилетия преди прочутата американска формула
Рецепта от аптеката на „Свети Марко“ показва, че сходен тоник се е продавал десетилетия преди 1886 г.
Новият водопровод ще осигурява над 2 млрд. литра вода годишно за Костинброд, Волуяк и производствения център
Забраненият плод проби желязната завеса
Зарадва хиляди хора с празнични емоции и коледни чудеса в 16 града
Магията на празниците пристига в 17 града в страната през декември
В центъра на кампанията е новата версия на легендарната коледна песен от 1999 г.
Средствата ще бъдат използвани за нужди на терен и за повишаване на устойчивостта на местните общности спрямо рисковете от пожари
Проведени са първоначални разговори с малък брой потенциални купувачи
Промяната е ключова стъпка в реализирането на дългосрочната стратегия на компанията за развитие и задържане на таланти
Между 2014 и 2024 г. икономическият принос на Системата на Кока-Кола в България е над 7,43 млрд. лв. добавена стойност и 3,13 млрд. лв. данъчни приход...
It’s Soooooo Fine е първата кампания на Finlandia след придобиването на марката от Кока-Кола ХБК
Новият „Social room” е поредната успешно реализирана активност в рамките на партньорството
За осми път Кока-Кола ХБК е оценена като най-устойчивата компания за напитки в света според индекса Dow Jones Best-in-Class за 2024 г. Кла...
То е резултат от успешното партньорство между компанията и университета, насочено към развиване на млади таланти
Като част от инициативата „Моят зелен град“ служители на компанията засадиха близо 40 дървета в новостроящия се парк в Костинброд
Йордан Славов заема позицията директор „Търговски отдел“, а Мария Каранедева го наследява в ролята на директор „Нови бизнеси - кафе и алкохолни напитк...
Над 150 професионални бармани се впуснаха във вълнуващи предизвикателства и обучения по време на шестото издание на формата, организиран от Кока-Кола...
Повече от 150 професионални бармани се впуснаха във вълнуващи предизвикателства и обучения по време на шестото издание на формата, организиран от Кока...