Кока-Кола продава любима световна верига кафенета

Компанията Кока-Кола (Coca-Cola) работи с инвестиционната банка "Лазард" (Lazard), за да разгледа варианти, включително потенциална продажба, на британската верига с кафенета Costa Coffee, която придоби през 2018 г. за над 5 милиарда долара, съобщава Скайн нюз.

Агенция Ройтерс не можа веднага да потвърди информацията, тъй като от Кока-Кола, Costa и „Лазард“ не отговориха веднага на исканията за коментар на информацията.

Кока-Кола, която е със седалище в Атланта (САЩ), е

провела първоначални разговори с малък брой потенциални купувачи за Costa Coffee,

включително частни инвестиционни компании, твърдят неназовани източници.

В информацията също така се посочва, че индикативни оферти се очакват в началото на есента, като същевременно се отбелязва, че Кока-Кола в крайна сметка може да реши да не пристъпи към продажба на веригата кафенета.

Costa Coffee оперира в 50 страни, като има над 2700 кафенета само във Великобритания и Ирландия и над 1300 други обекта в световен мащаб,

се посочва на нейния уебсайт.

Кока-Кола придоби веригата кафенета преди повече от шест години, за да засили насоките си към по-здравословни напитки и да се конкурира със „Старбъкс“ (Starbucks) и „Нестле“ (Nestle) на световния пазар на кафе.

В Съединените щати хранителните компании търсят по-здравословни заместители в отговор на кампанията Make America Healthy Again ("Да направим Америка отново здрава") на министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши.

През юли президентът Доналд Тръмп пък заяви, че Кока-Кола се е съгласила да използва истинска тръстикова захар за своите безалкохолни напитки в рамките на Съединените щати.

