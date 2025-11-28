Коледният камион на Кока-Кола тръгва на мащабно турне в България
Магията на празниците пристига в 17 града в страната през декември
Магията на празниците пристига в 17 града в страната през декември
Проведени са първоначални разговори с малък брой потенциални купувачи
Промяната е ключова стъпка в реализирането на дългосрочната стратегия на компанията за развитие и за...
Коледната обиколка на камиона на добрината започва на 30 ноември от София и ще премине през Пловдив,...
То е резултат от успешното партньорство между компанията и университета, насочено към развиване на м...
Като част от инициативата „Моят зелен град“ служители на компанията засадиха близо 40 дървета в ново...
Йордан Славов заема позицията директор „Търговски отдел“, а Мария Каранедева го наследява в ролята н...
Повече от 150 професионални бармани се впуснаха във вълнуващи предизвикателства и обучения по време...
Досегашният генерален директор Саша Маркович ръководи успешно Кока-Кола ХБК България през последната...
Кока-Кола присъства в България от почти 60 години
Анна Боянова наследява позицията от Елена Кирова, която продължава кариерата си в компанията в нова...
Иновативното попълнение в портфолиото на Кока-Кола в България заслужи първо място в конкурса PROGRES...