Орбан с апел към Европа, Мерц надъха германците

Премиерът на Унгария Виктор Орбан пожела през 2026 г. Европа да се върне към здравия разум.

"Честита Нова година! Нека 2026 г. бъде годината, в която ще настъпи мир и Европа ще се върне към здравия разум!“, написа Орбан в социалната мрежа X.

По-рано унгарският президент заяви, че "2025 беше повратна точка, а 2026 ще бъде решаваща за Европа по отношение на войната и мира".

Преди него германският канцлер Фридрих Мерц надъха германците за ЧНГ, като заяви: Не сме пешки

В първото си новогодишно обръщение той призова за увереност въпреки глобалните кризи и защити ключовите си икономически реформи, предаде ДПА.

И той като Орбан каза, че 2026 "може да бъде решаваща година" за Германия и Европа.

"Може да бъде година, в която Германия и Европа ще бъдат върнати обратно към десетилетия мир, свобода и просперитет с нова енергия," каза Мерц. Според него предстоящата година може да бъде "момент на пробив". Той заяви, че "светът се променя бързо" и че тези промени засягат всички.

"В нашите ръце е да преодолеем всяко едно от тези предизвикателства с наши собствени усилия", заяви Мерц.

"Не сме жертви на външни обстоятелства. Не сме пешки за големите сили", категоричен е германският лидер.

Канцлерът също така посочи, че германската икономика "е под натиск от необходимите реформи, високите разходи и международните търговски конфликти."

"В световната икономика наблюдаваме завръщане към протекционизма. Нашата стратегическа зависимост от суровините все повече се използва като политически лост срещу нашите интереси," каза той, като обърна внимание на факта, че геополитическите промени силно влияят на просперитета на Германия.

"Като страна, ориентирана към износа, особено го чувстваме," призна ръководителят на правителството.

Мерц смята, че липсата на напредък в прилагането на реформите парализира потенциала на германските компании. "Става все по-трудно за тях да устоят на международната конкуренция", подчерта той.

Мерц отбеляза, че в същото време характерът на отношенията със Съединените щати, "които отдавна са надежден гарант на сигурността" на Европа, се променя. "За нас, европейците, това означава, че трябва да защитаваме и защитаваме интересите си още по-самостоятелно," каза той.

"Всички тези събития показват, че живеем в период на епохални промени," каза канцлерът, като подчерта, че германците могат да преодолеят всички предизвикателства сами.

"Осъзнавам, че много граждани, в светлината на несигурността, живеят в тревога за мир. Затова казвам: ще се погрижим за нашата безопасност. Живеем в безопасна страна. За да останем така, трябва да подобрим способностите си за възпиране. Искаме да можем да се защитаваме, за да не се налага да се защитаваме," казва още Мерц.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com