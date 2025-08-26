Орбан се ядоса! Унгария заплаши Зеленски

Нова остра реакция на унгарския премиер Виктор Орбан.

Той остро на последните изявления на украинския президент Володимир Зеленски. Будапеща сметна думите на украинския лидер за пряка заплаха. Ръководителят на унгарското правителство подчерта в социалните си мрежи, че подобни изявления няма да останат без последствия.

Според Орбан, Зеленски на практика е свързал съдбата на нефтопровода „Дружба“ с позицията на Унгария относно членството на Украйна в Европейския съюз. В Будапеща това беше възприето като натиск и изнудване.

Няколко атаки срещу тръбопровода миналата седмица доведоха до временно спиране на доставките на суровини за Унгария и Словакия.

По време на пресконференция в Киев Зеленски отбеляза, че по-нататъшното съществуване на „Дружба“ зависи пряко от позицията на унгарските власти.

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че подобни изявления могат да бъдат възприети като атака срещу суверенитета на страната. Според него Будапеща възнамерява твърдо да защитава националните интереси, въпреки външния натиск.

