Край на срещата Путин – Уиткоф. Малко, но от сърце  

Посред нощ приключи срещата на специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с президента Владимир Путин. Тя започна в Кремъл с три часа закъснения и продължи около 5 часа.

Според руските медии, след срещата Уиткоф е отишъл в сградата на американското посолство в Москва.

От руската страна, освен Путин, в преговорите участваха президентският помощник Юрий Ушаков и шефът на държавния инвестиционен фонд Кирил Дмитриев, който бе лаконичен в мрежата Х: Продуктивен разговор.

Ушаков също не каза почти нищо.

"Компромисна опция по териториалния въпрос все още не е намерена", пише ТАСС, цитирайки го.

"Не сме станали нито по-далеч, нито по-близо до разрешаването на кризата", казва още той и добавя: „Има много работа за вършене."

Според Ушаков "някои от предложенията на американската страна за разрешаване на украинския конфликт бяха критикувани от Путин, но той се съгласи с много от тях."

Русия и Съединените щати са се съгласили да продължат контактите, като възможността за среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп зависи от работата на техните помощници и външни министерства.

Според Axios Уиткофф и Кушнер летят за Европа, където ще имат среща със Зеленски. Засега мястото се пази в тайна.

"Русия се запозна с 27-точковия план на Тръмп, след което бяха получени още 4 документа, всичко това беше обсъдено на срещата", съобщава ТАСС. В същото време "конкретната формулировка на мирния план" не беше обсъждана, ставаше дума "за същността".

Агенцията завършва с подробност, че САЩ и Русия са се съгласили да не разкриват подробности от преговорите.

В оскъдната информация така и не бяха разтълкувани заплахите към Европа, отправени от Путин още преди срещата.

Кремъл мълчи, Москва ехти

Последвалата оглушителната тишина откъм Кремъл обаче рязко контрастира с небивалото оживление в Москва.

Двамата американци бяха суперзвездите в Русия, а интересът към тях чупи всички рекорди по телевизии, сайтове и социални мрежи. Причината е ясна – руснаците от началото на войната са в изолация от западния свят и посещението на най-близките хора на Тръмп, разхождащи се по Червения площад, предизвика неописуем интерес.

Макар Уиткоф да е за шести път в Русия, никога негова визита не е предизвиквала такъв фурор. Клипове заливат мрежата как пристигат на летището, посрещнати лично от модерната дясна ръка на Путин – шефът на инвестиционния фонд Кирил Дмитриев. Репортери ги следят сред задръстванията по магистралите, а после показват как спират до един от хитовите хотели.

Малко по-късно стана ясно, че в ресторант с две звезди Мишлен им е спретнат императорски обяд, а лично шеф готвачът предаваше в ефир как са им приготвяли по специална рецепта пъдпъдъци и еленско месо. Дори издаде, че Уиткоф е вече редовен клиент, когато идва в Москва и затова услужливо е добавил към менюто любимите му ястия.

Истинският фурор обаче настъпи в ранния следобед, когато Дмитриев разходи двамата американци из Червения площад, а след това им показа Болшой театър. Той самият също бе атракция с облеклото си.

Въпреки че Путин преди няколко дни в Киргистан се тросна на журналистите, че му задават въпроса за съдбата на външният министър и обяви, че Лавров се подготвя за срещата с американците, на срещата с Уиткоф така и не се появи.

В същото време Дмитриев даде знак,

че вече заема мястото му, ако не като външен министър, то като най-приближен до Путин.

Така както Лавров се появи на преговорите в Аляска с пуловер СССР и върна носталгията на руснаците по голямата съветската страна, сега Дмитриев показа, че има само един кумир – Путин. Разхождаше Уиткоф и Кушнер из Москва, облечен в яке с любим цитат от руския вожд: "Русия не е страна, която се страхува от нещо!".

Какво са правили в Кремъл почти три часа, докато американците чакаха Путин да завърши речта си пред икономически форум, така и не стана ясно.

И въпреки, че западните медии побързаха да обявят как Уиткоф се е раздразнил, руските телевизии опровергаха новината. Те дадоха кратък репортаж от началото на срещата. Макар всички да очакваха американците да са седнали на онази дълга бяла маса, в която за последен път седеше самотен Макрон преди началото на войната, обстановката беше далеч по-дружелюбна. Масата беше овална, а Путин любезно питаше Уиткоф дали му е направило впечатление колко съвременна е станала руската столица.

Тъй като камерите бяха извадени от стаята още преди Уиткоф да излезе, така и не стана ясно какъв е бил отговора.

