Путин с финансова изненада! За Съвета за мир

Москва обсъжда с Вашингтон идеята за използване на замразени руски активи за възстановяване на територии в зоната на руско-украинския конфликт.

Това предава ТАСС, цитирайки президента Владимир Путин.

Той още отбеляза, че Москва може да изпрати 1 милиард долара на "Съвета за мир" от руски активи, замразени при предишната американска администрация.

"Между другото, останалите средства от нашите собствени активи, замразени в Съединените щати, също могат да бъдат използвани за възстановяване на териториите, засегнати от военните действия след сключването на мирен договор между Русия и Украйна.

Тази възможност се обсъжда и от нас с представители на американската администрация", каза Путин.

