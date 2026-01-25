Джаред Кушнер със специален пръстен при Путин

Посещението на американската делегация, водена от специалния съветник Стив Уиткоф в Москва, не донесе официални новини, но за сметка на това един детайл днес е хит в руската преса.

Членове й носеха "умни" пръстени на срещата в Кремъл, предава телевизия "Русия 1"

Тези пръстени са забелязани на пръстите както на зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Кушнер, така и на старшия съветник на Белия дом, комисарят на Федералната служба за обществени поръчки към Американската администрация за общи услуги, Джош Грюнбаум.

Пръстените "измерват нивата на стрес, пулса и фазите на съня", пишат медиите.

Журналистите отбелязват и червената нишка, висяща на китката на Кушнер, като коментират, че това подпомага здравето и носи късмет.

За да няма недоразумения, че Кремъл ги е стресирал, руските журналисти отбелязват, че въпреки важността на срещата, представителите на американската делегация били в добро настроение.

Даже пуснаха по официалните канали разговор между помощника на Путин Юри Ушаков и Стив Уиткоф в момента, в който всички очакват да се появи президентът, а влиза негов помощник. Г-н Путин, започнал шегата Ушаков. Това беше сюприз, продължил закачката Уиткоф.

Срещата се проведе в четвъртък вечерта и беше последвана от първата тристранна среща САЩ-Русия-Украйна в Абу Даби на следващия ден. Резултатите от нея не бяха оповестени, но стана ясно, че втори подобен формат ще има на 1 февруари отново в ОАЕ, а американска медия обяви, че вече се готви среща Путин-Зеленски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com