Най-секретна среща за Украйна приключи. Какво се случи в Абу Даби

Първата и най-секретна тристранна среща за прекратяването на войната в Украйна, която се проведе в Абу Даби, приключи. Десетки военни от САЩ, Русия и Украйна седнаха на масата на преговорите в Обединените арабски емирства, за да обсъждат най-конфликтния въпрос – бъдещето на фронтовата линия и по-специално, Донбас.

Макар че коментарите от срещата и на Запад, и на Изток, отново са едносрични в познатото ни до болка описание - "позитивни" и "конструктивни", срещата поднесе любопитни нюанси.

Самият факт, че се проведоха два кръга от преговори – в петък късно вечерта и в събота, и никой не си тръгна по средата, затръшвайки вратата, вече го отчитаме като новина, написа от един от репортерите в Абу Даби. Той припомни за конфликтния край на една от срещите Русия – Украйна в Турция и отбеляза стратегическата роля на САЩ в новите преговори.

Преддверието на срещата

Внушителните военни делегации пристигнаха в Емирствата ден след като украинският президент Володимир Зеленски обяви за първата по рода си тристранна среща. Това се случи след разговора му в Давос с Доналд Тръмп в четвъртък. Според медиите, американският президент напусна срещата доста нервен и отказа обща пресконференция, но Зеленски даде обширно изявление, за да обясни, че разчита на Тръмп и вече е дал нареждане на приближените си да заминат за Абу Даби, където ще се срещнат с руснаците в присъствието на САЩ (и в отсъствието на Европа).

По същото време тристранната среща бе анонсирана неочаквано и от руския президент Владимир Путин, който приемаше Кремъл президента на Палестина, но вместо да се произнесе за Близкия Изток, той обяви, че чака спецпосланика Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Кушнер на среднощна вечеря в Кремъл.

Така и се случи, американецът постави нов рекорд със седмото си кацане в Москва, а когато руските медии малко след полунощ показаха началото на срещата, се видя, че там е и трети американец - комисарят на Федералната служба за обществени поръчки към Администрацията за общи услуги на САЩ Джош Грюнбаум.

Той е от най-близкото обкръжение на Тръмп, финансист, евреин, чиято фамилия изцяло е била убита от нацистите.

Неговото присъствие недвусмислено показа, че измежду военните теми на преден план са били и икономическите. Още повече, че до Путин отново седна Кирил Дмитриев, шефът на Държавния инвестиционен фонд, експресно завърнал се от Давос.

Дворецът в Абу Даби

Пълна тайнственост обви тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна в петък вечер, когато пресата бе оставена в неведение – не стана ясно нито къде се провеждат, нито пълния състав на делегациите. Завесата започна да се вдига след като руските сайтове започнаха масово да показват президентския дворец в Абу Даби.

Каср Ал Ватан е една от ключовите културни забележителности на Абу Даби, с уникална монументална архитектура, която съчетава класическо арабско изкуство и модерен дизайн. Разговорите може би са проведени в известната зала "Духът на сътрудничеството".

Делегациите

Най-внушителната делегация в Абу Даби бе украинската - ръководителят на офиса на Зеленски, Кирило Буданов, бивш ръководител на Главното разузнавателно управление (ГУР) към Министерството на отбраната на Украйна, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана (НБО) на Украйна Рустем Умеров, началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Андрей Гнатов, началникът на Главното разузнавателно управление Олег Иващенко и ръководителят на фракцията "Слуга на народа" във Върховната Рада Давид Арахамия.

САЩ бяха представени от специалния президентски пратеник Стив Уиткоф, зетя на американския лидер Джаред Къшнър, служителя на Белия дом Джош Грюнбаум, министъра на армията Дан Дрискол и върховния съюзнически командващ на НАТО в Европа генерал Алексус Гринкевич, съобщи източник от Белия дом.

Както обикновено, най-голямата мистерия направи Русия, която досега е разкрила само шефа на делегацията - началникът на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили Игор Костюков.

Според близките до Кремъл медии новият преговарящ от Москва е работил в много страни, познава добре не само разузнаването, но и е добре запознат с военната стратегия и тактика.

Те твърдят, че включването му в ОАЕ означава, че военният аспект е на преден план и ключовите преговори са точно по териториалните претенции.

Докато вървяха среднощните преговори, руските военни оказаха своята "подкрепа" на адмирала. Масивен комбиниран удар беше нанесен по енергийни съоръжения в Украйна, включително столицата. Външният министър Андрей Сибиха направи остър коментар, като обяви, че за украинците това е била още една нощ на руски терор.

Маратон от срещи

Колкото и оскъдна да е информацията, стана ясно, че тристранната среща е обсъждала "няколко документа", включително въпроси за територии и гаранции за сигурност на страните. Стана ясно, че освен колективните е имало и индивидуални разговори. И отново на дневен ред са били проблеми с преводачите от украинска страна.

Някои западни медии, позовавайки се на източници от украинската делегация, първоначално написаха, че на срещата в Абу Даби не е постигнат компромис.

ТАСС обаче, позовавайки се на източник, обяви, че тристранната среща има резултат. Твърди се, че подробностите ще дойдат след като делегацията кацне в Москва.

Междувременно кореспондентът на Axios Барак Равид написа, че следващият кръг преговори ще се проведе следващата седмица в ОАЕ.

"Украински официални лица ми казаха, че тристранните преговори между Съединените щати, Русия и Украйна в Абу Даби са били 'позитивни' и 'конструктивни'. Още един кръг преговори ще се проведе в Абу Даби следващата седмица", написа той в социалната мрежа X.

Единствената официална информация дойде от властите в Абу Даби.

Консултациите бяха посветени на нерешените точки от споразумението за Украйна, което преди това беше предложено от САШ, съобщи Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства.

ОАЕ ще продължат да подкрепят усилията за уреждане и високо оценяват усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да улесни преговорите по Украйна", заяви още външното министерство.

