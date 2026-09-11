От октомври: Летим директно и евтино до Абу Даби
Нискотарифният превозвач отваря ключови дестинации в Близкия изток
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Нискотарифният превозвач отваря ключови дестинации в Близкия изток
Развива 320 км/ч, взема разстоянието за 30 минути
Ракети и дронове нанесоха сериозни щети на стратегически завод, има ранени служители
Тогава въпросът няма да е „накъде летим“, а „можем ли изобщо да стигнем дотам“.
Някои и до октомври
Гърция ни оказва помощ за връщане на сънародниците ни
Държавата ще плати удължения престой в хотелите след затварянето на въздушното пространство
Не е ясно общо или по толкова
Украинският президент с изявление след новия кръг от преговори в Абу Даби
Стив Уиткоф и Джаред Кушнер няма да пътуват за Абу Даби
Ройтерс обяви нов кръг от тристранните преговори в Абу Даби
Генерали и адмирали в президентския дворец. Никой не затръшна вратата
Русия, САЩ и Украйна с първа среща по сигурността
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Париж отново е най-добър, но арабите вече не отстъпват
Трима пилоти до последно бяха с реални шансове за титлата
Състезанието в Абу Даби не предложи много драматични моменти
При това положение българинът няма да може да започне спринтовото състезание от първата редица
Българският лъв ще стартира от първата редица в утрешния спринт
По този начин компанията се присъединява към списъка с евентуални купувачи