Рияд и Дубай на ръба на войната. Какво следва

Докато Западът е приковал погледи в дроновете между Русия и Украйна, арабите тракат оръжия. А доскорошните съюзници срещу Иран – ОАЕ и Саудитска Арабия, са на ръба на войната заради ситуацията в Йемен.

Рияд заяви, че Обединените арабски емирства трябва веднага да изтеглят войските си от Йемен и да прекратят подкрепата си за въоръжени групи. Освен това Саудитска Арабия обяви подкрепяната от ОАЕ сепаратистка офанзива в Йемен за заплаха за националната си сигурност и нарече действията на Абу Даби и Дубай "изключително опасни".

Конфликтът ескалира днес. Саудитска Арабия отзова своя консул в Абу Даби, Абдула бин Мансур. Заедно с него кралството изтегли и няколко ключови саудитски бизнесмени от ОАЕ.

Въпреки че взаимните въздушни удари срещу Дубай и Рияд все още са далеч, двете държави продължават активно да купуват американски и китайски оръжия.

В Йемен, в Аден, контролиран от Южния преходен съвет (под патронажа на ОАЕ), вчера пък отказаха да позволят на саудитската делегация да кацне на международното летище в града.

Веднага след това саудитски военни кораби бяха разположени в Арабско море и залива Аден, а след това Рияд обяви, че е ударила два кораба с голям брой оръжия и бойни машини, изпратени от ОАЕ на сепаратистите. В същото време нападна пристанищния град Ал-Мукала.

Тлеещият конфликт

Военният конфликт между Саудитска Арабия и Йемен продължава повече от десетилетия. Сега обаче внезапно започна да заплашва да излезе отвъд границите на Йемен и има пълния шанс да се разпространи в целия регион.

Саудитска Арабия откри, че не е единствена в този конфликт, а другият участник се оказа близкият й съюзник – ОАЕ. Формално, разбира се. Защото в действителност те са много остро противопоставящи се един на друг по въпроса за регионалното лидерство.

Досега директният сблъсък се отлагаше заради битката срещу Иран и партньорството със САЩ. Но мирният план в Близкия Изток вече размества пластовете. В Йемен двете държави открито застанаха на различни позиции.

Битката в Йемен

Там централното правителство (което контролира източните провинции) и движението Ансар Аллах - хутите (които контролират северната и западната част на страната, включително столицата Сана), са във война. А сега на юг - в Аден, се появиха и местни сепаратисти.

Саудитците са на страната на легитимното правителство, хутите се подкрепят от Иран. А Емирствата поддържат южните сепаратисти.

Между другото, там се случва нещо наистина безпрецедентно - иранците май са склонни да влязат в отношения със саудитците, защото са категорично недоволни от появата на нов марионетен режим в Аден, контролиран от ОАЕ.

Това пък означава, че легитимното правителство и хутите, воювали повече от десетилетие, лесно могат да се обединят срещу общ враг – сепаратистите от Аден.

Саудитска Арабия заяви, че ще установи "зони без полети" за самолети на ОАЕ над територията на „независим Йемен“. Даже заплаши, че ще унищожи емиратски самолети и хеликоптери в случай на "нарушение".

Възможни последици

Задълбочаващият се разрив застрашава перспективите за мир в Йемен и носи рискове за богатите на петрол държави от Залива, които са в сърцето на конфликта.

"Йемен се превръща в арена, където Саудитска Арабия и ОАЕ се конкурират и разчистват сметки чрез местни посредници, което намалява шансовете за политически компромис," каза Ахмед Наги, старши анализатор в Международната кризисна група.

Разногласията между Саудитска Арабия и ОАЕ са и по други въпроси. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман все повече позиционира страната си като безспорен регионален лидер във всичко – бизнес, енергетика, външна политика.

Това обаче предизвика напрежение между традиционните съюзници на ОПЕК, а Дубай е разочарован, като се страхува, че Рияд ще го замени като бизнес център на Близкия изток. Имат и разногласия относно това как да се справят с общ съперник – Иран.

Според анализатори, ако Саудитска Арабия и ОАЕ не успеят да овладеят напрежението, вероятно ще последват борби между фракции на йеменското правителство.

Въпреки че по-късно от Дубай Рияд започва да формира своите прокси сили в страната, кралството разполага с достатъчно пари и връзки, за да спечели местните фракции, противопоставящи се на сепаратистите.

В крайна сметка, обострянето на конфликта ще бъде в полза на хутите. Нестабилността в Хадрамаут ще създаде и пространство за ал-Кайда и други екстремистки групи, които ще представляват по-широка заплаха в Йемен и отвъд него.

Ролята на Турция

Ситуацията в региона така се обтегна, че турският външен министър Хакан Фидан днес проведе разговори и със Саудитска Арабия, и с Обединените арабски емирства, за да опита да посредничи за намаляване на конфликта. Без съмнение, анонсираният разговор на Ердоган с американския президент Доналд Тръмп в понеделник със сигурност ще включва и тази тема.

